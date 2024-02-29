姚采穎：中華藝文很迷人　應承先啟後交流

台灣前名模、書畫藝術家姚采穎接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月29日電（記者 張穎齊）中華文化5000年，源遠流長，台灣前名模特兒、書畫藝術家姚采穎接受中評社專訪表示，中華文化與藝術是很迷人且優美的，比如她透過書法就與兩岸三地、甚至很多外國人，進行很好的交流，中華文化就是我們的文化，每個人都喜歡，應承先啟後、繼續傳承並交流下去，不受干擾。



姚采穎，出生於台北市，台灣藝術大學戲劇研究所碩士，曾任伊林模特兒經紀公司名模、演員、女藝人、玄奘大學影劇藝術系專案助理教授，後淡出演藝圈、轉戰教育、藝文界，現任書畫藝術家、中國美術協會台灣港澳台美協理事、國際禮賓親善協會理事等。



姚采穎表示，她自2016年隨著兩岸書畫協會長汪威江加入協會，到兩岸三地四處展覽，北京、甘肅、福建平潭、江蘇周莊、崑山等地都有去，但疫情後就暫時沒去了，不過每年都還是有書法作品輸出到對岸展覽，保持交流。



姚采穎說，在交流過程中發現，大陸非常重視書法創作，讓學了書法8年的她覺得有點壓力，她曾看過大陸的一個小區大爺，居然可直接用拖把沾水，就在地上寫出大型的書法字，讓她驚嘆不已，她認為中華藝文交流，不應分大陸或大灣，兩岸本是中華民族，有相同的文字語口音，可繼續交流創作，不應有政治力干擾等。



姚采穎談到書法，神采飛揚地說，當她沉浸在書法創作與閱讀中華文學時，覺得書法太“酷”了，《千字文》由“天地玄黃”到“焉哉乎也”，總共250個隔句押韻的4字短句構成，內容包含道德、天文、地理、政治、經濟、社會、歷史、倫理，整篇文章一字都不重復，有感於漢文字從商周時期開始出現，非常美麗，她認為漢字共有“三美”：感於視覺的美、感於心的美、感於聲的美。



姚采穎向中評社表示，中華文學博大精深，文化是內斂的，表達愛意等感情是含蓄的，優美不俗，詞藻間都看得出迷人，這麼棒的民族文化，應承先啟後、傳承下去，兩岸、全世界都可交流，她非常不喜歡藝術受到政黨政治、藍綠意識形態等影響，不該去區分衹有“中國的文化”、衹有“台灣的文化”。而東西方文化也很不同，東方中華文化是中庸之道，包含道德觀、宇宙觀等，“留白”更是很美的境界意象。

