夏寶龍勉勵港青　把握機遇努力發展

中評社香港2月28日電／據大公報報導，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日在港展開第六日考察調研行程。早上，夏寶龍由行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄和西九文化區管理局董事局主席唐英年陪同，到位於西九文化區的香港故宮文化博物館，考察香港的文化藝術發展和推廣及弘揚中華文化的工作。其後，夏寶龍在香港故宮文化博物館與約40位香港青年互動交流。



“夏主任十分重視年輕人的意見，全程仔細聆聽，並鼓勵青年努力發展，把握機遇。”有與會青年代表表示，希望香港和內地的年輕人能夠以“國家隊”的模式走出去，讓香港年輕人以代表國家的身份拓闊視野，說好中國故事，相信這些機會能夠讓香港年輕人更好發揮自己的角色、更好地成長。



參與交流的青年包括青年團體代表、特區政府推行的青年內地實習及交流計劃和“共創明‘Teen’計劃”的參加者、青年發展委員會青年大使、民政及青年事務局“連青人網絡”代表等。



有份出席交流會的全國青聯副主席霍啟剛說，夏寶龍主任連日來馬不停蹄在香港調研考察，瞭解包括經濟、民生等等方面的發展，昨日安排了一個上午的時間與青年代表交流及共進工作午餐，瞭解香港青年的自身情況及對未來的想法，機會十分難得。由於參加者都是青年朋友，交流會氣氛輕鬆，有講有笑。



參與青年工作多年的霍啟剛提到，今次見到不少青年受惠於政府的計劃，在這些計劃下建立正向思維，瞭解到內地和香港的發展機遇，令人鼓舞。霍啟剛在會上提出，希望香港和內地的年輕人，能夠以“國家隊”的模式走出去，讓香港年輕人以代表國家的身份拓闊視野，說好中國故事，相信這些機會能夠讓香港年輕人更好發揮自己的角色、更好地成長。



以實際行動報效國家建設香港



“我印象特別深刻是有青年在會上感謝政府的計劃令他開闊眼界，提升自信心，亦有青年指實習令他直接感受國家成就，這都足見特區政府的青年工作具有成效，能幫助青年人成長成才，建立正確價值觀。”全國青聯常委梁毓偉表示，他在會上向夏主任提出了兩個建議，一是增進香港與內地青年之間的雙向交流，通過活動促進彼此瞭解；第二是希望國家能協助香港青年在國防、外交等國家事務上有更多認識和參與，從而增強他們對國家的向心力。

