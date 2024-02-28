中國航天再添國之重器

中評社北京2月28日電／據新華社報導，由哈爾濱工業大學、中國航天科技集團聯合建設的空間環境地面模擬裝置27日在哈爾濱通過驗收。這是我國航天領域首個國家重大科技基礎設施。



空間環境地面模擬裝置被稱為“地面空間站”，是“十二五”時期開始建設的國家重大科技基礎設施之一。它可以模擬真空、高低溫、帶電粒子、電磁輻射、空間粉塵、等離子體、弱磁場、中性氣體、微重力等9大類空間環境因素，旨在聚焦航天領域重大基礎性科學技術問題，構建空間綜合環境與航天器、生命體和等離子體作用科學領域的大型研究基地。



“這意味著未來許多需要抵達太空才能進行的實驗，在地面上就能完成。”空間環境地面模擬裝置常務副總指揮、哈爾濱工業大學空間環境與物質科學研究院院長李立毅說，項目建設堅持自主創新，突破了一系列關鍵技術，各系統已全部投入試運行和開放共享，服務於國內外多家用戶單位，支撐了我國一系列國家重大航天任務的實施，取得了多項標誌性成果。



由中國工程院院士、蘇州實驗室主任徐南平等擔任聯合主任的國家驗收委員會認為，該項目突破了空間環境模擬及其與物質作用領域的系列關鍵技術，項目總體建設指標處於國際先進水平，部分關鍵技術指標處於國際領先水平，裝置運行成效突出，科技與社會效益顯著，同意其通過國家驗收。



中國科學院院士、哈爾濱工業大學校長韓傑才說，該裝置對我國重大科技創新突破、產業轉型升級、高端人才培育等具有重要意義。未來學校將不斷優化裝置技術指標，持續提高裝置科學水平，加速形成更多自主知識產權技術，為我國實現從航天大國向航天強國的重大跨越作出新的貢獻。



（來源：新華網）