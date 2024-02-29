中評關注：香港公佈新一年度財政預算案

香港特區政府財政司司長陳茂波公布二零二四至二五年度《財政預算案》（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月29日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司司長陳茂波28日公布二零二四至二五年度《財政預算案》。他表示，在國際環境複雜多變、經濟和社會不斷演化、本港經濟復甦動力有待加強之際，要堅定信心、抓緊機遇，推動高質量發展。《預算案》提出了一系列舉措，包括房地產市場全面“撤辣”、增撥10.95億打造香港營商旅遊品牌及多項增加公共財政收入的“開源”措施等。



陳茂波表示，2023年是香港經濟疫後復常的一年。自年初取消防疫措施和恢復全面“通關”後，經濟活動隨即改善，去年全年經濟恢復3.2%的正增長。展望2024年，陳茂波表示，今年的外圍環境仍然較為複雜。地緣政治局勢緊張，將繼續影響國際貿易及資金流向，也可能對環球供應鏈造成干擾。金融狀況在過去兩年大幅收緊，會繼續制約先進經濟體的增長速度。另一方面，市場普遍相信美國聯邦儲備局今年內會開始減息。上月國際貨幣基金組織預測今年全球經濟增長將維持在3.1%，低於2000年至2019年期間3.8%的年均增長率。陳茂波認為，雖然外圍環境會繼續對香港的貨物出口構成壓力，但環球金融狀況有機會在年內逐步放鬆，或會有利出口表現。此外，隨著旅客接待能力特別是航空客運力繼續恢復，以及特區政府大力推動盛事經濟，訪港旅客數目料將進一步增加，帶動旅遊和相關服務輸出的增長。考慮到上述各項因素，陳茂波預測香港經濟在今年會進一步擴張，全年實質增長介乎2.5%至3.5%，預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別為1.7%和2.4%。



陳茂波認為，中期而言，香港經濟將可持續穩健發展。國家著力推動高質量發展，將為香港帶來廣闊的發展空間。國家“十四五”規劃已為香港訂下“八大中心”的明確定位。只要香港用好“一國兩制”下的獨特優勢穩步前行，積極融入國家發展大局，對接國家發展戰略，繼續發揮國內與國際雙循環的重要節點功能，前景定必十分亮麗。陳茂波預測香港經濟在2025年至2028年間，平均每年實質增長3.2%。基本通脹率預計為平均每年2.5%。



《預算案》提出了一系列堅定信心的舉措，為復甦增添有利條件。當中包括繼續全方位吸引企業、資金和人才，同時通過不同措施協助中小企業，包括將中小企融資擔保計劃下八成及九成擔保產品的申請期延長兩年。



物業市場方面，《預算案》宣布即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，包括撤銷額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。金融管理局也會放寬物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，並適當調整其他與物業貸款相關的監管政策。