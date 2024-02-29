陳國基：今年財政預算案有四方面重點

陳國基在立法會見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月29日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司司長陳茂波28日在立法會發表二零二四至二五年度《財政預算案》。政務司司長陳國基當日表示，今年《財政預算案》有四方面重點值得留意，包括：是繼續支援企業和市民，加快復甦步伐；是適時調整物業市場需求管理措施，增添一些有利復甦條件；是加速推動高質量發展，更好融入國家發展大局；是落實財政整合計劃，做好節流開源工作。



陳國基在立法會見記者時表示，憑著政府與社會各界同心協力，香港成功走出疫情困局，逐步重拾發展動力。但外圍環境複雜多變，世界經濟復甦勢頭不穩，香港作為外向型、開放型的經濟體，難免持續面對挑戰，大家一直全力應對。



“在這個大環境下，我認為這份《財政預算案》貫徹穩中求進的方向。在充分兼顧公共財政可持續性的情況下，《財政預算案》採取更加聚焦、更具效益的策略來制定一些短、中、長期措施，發展經濟、改善民生，強化香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。”陳國基指出，今年《財政預算案》有四方面重點值得大家留意。



第一，是繼續支援企業和市民，加快復甦步伐。《財政預算案》今次作出適度的針對性支援，包括寬減利得稅、薪俸稅和差餉、延長“中小企融資擔保計劃”、注資“BUD專項基金”（“發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金”），以及向領取社會保障金的基層市民發放額外款項。



第二，是適時調整物業市場需求管理措施，增添一些有利復甦條件。經審慎考慮整體情況後，《財政預算案》宣布多項調整，包括即日起撤銷住宅物業的額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。