中方呼籲全力防止加沙發生更大的人道災難

中評社北京2月28日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵27日呼籲國際社會採取行動，保護平民、拯救生命，全力防止加沙發生更大的人道災難。



戴兵在聯合國安理會加沙糧食危機問題公開會上說，加沙衝突爆發4個多月，近3萬平民喪生。上百萬加沙民眾缺乏基本的安全保障和生存物資，時刻面臨死亡、饑餓、疾病的威脅，婦女和兒童更是每天生活在恐懼、絕望之中。加沙發生的這一切，嚴重違反國際法、國際人道法，突破了人類道義、良知的底線。



戴兵表示，人道援助是加沙民眾賴以生存的希望。安理會聚焦保護平民、擴大人道准入，先後通過了第2712號、第2720號決議。但由於人為設置障礙，人道物資進入加沙困難重重。近一個月來，加沙接收的人道物資甚至遠低於前期平均水平，加沙北部沒有收到任何人道物資援助。中方呼籲以色列切實履行《日內瓦公約》規定的占領方義務，全面配合落實安理會決議，開放全部陸、海、空准入通道，保障人道物資安全、快速、暢通進入。以色列應嚴格遵守去衝突化機制要求，切實保障人道機構和人員安全，並為人道機構在加沙開展援助提供必要便利。國際法院發布的臨時措施命令，要求以色列採取一切措施防止種族滅絕，為加沙民眾提供急需的基本服務和人道主義援助，臨時措施命令必須得到有效執行。



戴兵表示，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的作用不可或缺、無法替代。中方支持聯合國就針對工程處員工的指控開展獨立、公正調查。以色列應為聯合國調查提供支持和配合。同時，國際社會應繼續支持工程處等人道機構開展工作。中方呼籲國際社會特別是主要捐款國盡快恢復向工程處供資。



戴兵援引聯合國秘書長古特雷斯的話說，炮火之下的加沙沒有開展人道救援的條件。立即實現停火是保護平民、開展救援、緩解人道災難的必要前提。戴兵表示，這是當前國際社會壓倒性的呼聲，也是安理會成員壓倒性的共識。希望有關國家秉持負責任、建設性態度，支持安理會就要求加沙立即停火採取行動。中方將繼續同國際社會一道，為恢復和平、拯救生命行動，為平息加沙戰火、落實“兩國方案”、實現中東持久和平作出不懈努力。



（來源：新華網）