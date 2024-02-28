澳門成立工作坊研究大灣區未來社區構建

中評社北京2月28日電／據新華社報導，“大灣區未來社區AI技術創新應用澳門工作坊”27日在澳門科技大學啟動，主題聚焦“國際化未來社區生活場景營建構想——關懷弱勢人群的大灣區高密度社區公共空間研究”。



工作坊以大灣區的廣州和澳門為基本城市環境背景，引入AI和大數據分析技術。在利用大數據識別兩個城市老舊社區的老年人生活方式與行為特點的基礎上，研究社區中心多樣化公共空間的適老生活場景，構造能夠適應廣州和澳門典型老舊社區環境與人群需求的生活空間與場景。



工作坊由澳門科技大學人文藝術學院、華南理工大學建築學院、雅倫格文化藝術基金會主辦，內地十多所大學及文化機構共同協辦。



澳門科技大學人文藝術學院院長張志慶致辭時表示，澳門土地資源緊缺、人口密集，是全球超高密度城市的典型代表，城市建設、社區生活空間的改善都充滿挑戰。期待工作坊能夠在這方面有所思考、探索和發現，有利於推動澳門乃至大灣區城市建設和發展。



當天，來自15所內地大學的師生對澳門城市更新節點性載體進行了實地調研和交流。3月至6月期間，學生將利用AI新技術，形成兼具創新性、號召力和可實施性的系列解決方案。12月，工作坊成果將以展覽和論壇的方式面向海內外進行發布。



（來源：新華網）