面膜保濕功效差距大　敷用頻率不宜過高

中評社北京2月28日電／據中國消費者報報導，作為許多護膚產品的基礎功效，保濕已經成為護膚所追求的關鍵詞。日常生活中，面膜是大眾常備的保濕護膚產品之一。為幫助消費者更好地瞭解面膜的保濕功效，浙江省寧波市前灣新區消費者權益保護委員會委托寧波海關技術中心，對所購買的面膜進行化妝品保濕功效比較試驗，並於近日對外發布了本次比較試驗結果。



據悉，本次面膜產品保濕功效比較試驗共涉及了7款面膜，品牌涵蓋了三生花、禦泥坊、歐詩漫、WIS、珀萊雅、溪木源、敷爾佳。測試結果通過25例年齡範圍在19周歲至60周歲的健康受試者單次使用測試樣品4小時、6小時後獲得，結果顯示7款面膜均具備良好的保濕效果。



從比較試驗結果來看，三生花·水仙花沁顔保濕面膜的4小時、6小時角質層水分含量增量差值分別為15.85和14.70，保濕率分別為54.69%和51.08%；禦泥坊夜舞傾城夜修護微八百面膜的4小時、6小時角質層水分含量增量差值分別為10.52和9.34，保濕率分別為36.60%和32.92%；歐詩漫珍珠智慧水潤保濕面膜的4小時、6小時角質層水分含量增量差值分別為19.47和18.50，保濕率分別為70.71%和67.62%；＋WIS＋隱形水潤面膜套盒的4小時、6小時角質層水分含量增量差值分別為17.84和16.47，保濕率分別為63.29%和58.58%；珀萊雅水潤活力密集保濕面膜的4小時、6小時角質層水分含量增量差值分別為13.13和12.64，保濕率分別為44.68%和43.13%；溪木源山茶花舒敏修護精華面膜貼的4小時、6小時角質層水分含量增量差值分別為14.51和13.58，保濕率分別為49.91%和47.26%；敷爾佳透明質酸鈉修護膜的4小時、6小時角質層水分含量增量差值分別為6.52和6.32，保濕率分別為23.44%和22.29%；



其中，歐詩漫珍珠智慧水潤保濕面膜保濕表現最優，敷爾佳透明質酸鈉修護膜的保濕表現在測試中墊底。



面膜敷用頻率不宜過高



浙江省寧波市前灣新區消保委提醒廣大消費者，使用貼片式面膜應注意以下幾點：



從正規渠道購買面膜。敷用面膜前應先做好面部清潔，敷完面膜後用清水洗掉多餘的精華液，並使用其他保濕護膚產品，防止皮膚表面水分蒸發。

