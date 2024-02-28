日本CPI漲勢料難扭轉　負利率面臨調整

中評社北京2月28日電／據經濟參考報報導，日本總務省27日公布的1月消費者物價指數（CPI）為106.4，較上年同期上升2.0%，升幅連續3個月縮窄。食品漲價勢頭暫歇和電費下跌是主因。具體來看，除生鮮食品外的食品上升5.9%，住宿費上升26.9%。電費下跌21.0%，城市燃氣費下跌22.8%。



針對日本通脹近期的放緩，業內人士稱，服務業價格未來可能支撐CPI上漲趨勢。



日生基礎研究所經濟調查部負責人齊藤太郎表示，2月份核心CPI最高可能會跳升至2.8%。彭博調查25位經濟學家所得預估中值顯示，今年第一和第二季度的CPI（除生鮮食品）預計同比上漲2.4%。



在日前召開的日本眾議院預算委員會會議上，日本央行行長植田和男表示，預計上漲趨勢將會持續。他同時稱，日本經濟正處於通脹而非通縮狀態。



植田和男表示，在勞動力供求關係趨緊的情況下，企業設定工資的行為也出現比以往更積極的動向。他同時指出，在工資增加的情況下，物價也會緩慢上漲，這種良性循環將會增強。



今年1月，東京都所轄地區的消費者物價指數（剔除生鮮食品價格）同比上漲1.6%，20個月來首次低於日本央行設定2%的這個目標。植田和男表示，這是受到了價格轉嫁緩慢和日本政府出台經濟政策的影響。他強調，服務業價格以反映工資上漲的形式緩慢上升。這樣的情況仍在持續。



日本央行1月召開金融政策決定會議以後，副行長內田真一等執行部高管紛紛發表意在解除負利率政策的言論。市場普遍猜測，日本央行最早將在3月的金融政策決定會議上調整政策。



（來源：經濟參考報）