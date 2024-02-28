大學還有家長群？過度干預大學生活不可取

中評社北京2月28日電／據《中國新聞周刊》報導，大學建家長群的趨勢正在蔓延，引發廣泛討論。一些家長延續了中學時家校交流的習慣，認為大學也應有家長群，迫切希望跟學校建立一種連接。而事實的另一邊卻是，學生對這種操作非常抵觸和反感，“會被父母和老師聯合制約”的擔憂經常縈繞於心。



大學要不要建家長群？表面上看是家校合作的方式問題，但卻暴露了一些觀念錯位的隱憂。這種隱憂體現在部分家長為了追求掌控感，無意識地過度干預了孩子的學習生活。不少家長想事無巨細地參與孩子的大學生活，急於將自己的人生經驗傳授給孩子。於是，家長群便成了實現這一目的便捷方式。



如果家長只是通過家長群掌握學校的基本信息，並無問題，也無須敏感。畢竟大學階段家校如果能有更緊密的連接，是值得肯定的好事。相信不少院校建立家長群也是看到了家長的這種現實訴求。然而，尷尬的現實是，不少家長的種種操作顯然沒有跟上孩子成長的步伐以及生活情境的變化。比如，叮囑輔導員事無巨細地關照孩子的生活瑣事，期望獲得課程安排、保研方法、就業服務等一系列個性化的信息服務。當這些需求無法被滿足時，一些家長則轉向自發組織的“民間”家長群，彼此之間互通有無，分享和孩子學業、生活相關的信息，再參與指導孩子的大學生活。



希望孩子在大學階段少走彎路，家長的這種心情完全可以理解。但必須承認的一個現實是，大學管理體系複雜且龐大，家校溝通合作的方式不可能是中小學階段的復制版。比如，一些常見的問題可能涉及教務處、財務處、學生處、就業指導中心等多個部門。家長個性化的信息需求某種程度上很難靠一個微信群予以滿足。不少家長可能並沒有意識到，自己在家長群背後採取的過度干預，已經給孩子和輔導員帶來困擾。



其實，家長和大學之間可以是積極的合作夥伴關係。比如，一些外國高校也在積極行動，成立專門的家校合作事務中心，聽取家長對於學校辦學的意見建議。但前提是彼此之間在責任邊界上達成共識。反觀當下的現實，似乎離這一步還有點距離。一些父母“望子成龍”“望女成鳳”心切，恨不得像直升機一樣盤旋在孩子的上空，時時刻刻監控孩子的一舉一動。這類“直升機父母”還不少，在這種教育模式下，孩子進入大學後，要麼與家長關係緊張，要麼開啟“省電模式”任由家長擺布。這都進一步加大“直升機父母”的焦慮感和掌控感，急於和學校尋求連接，做出種種越界行為，結果往往事與願違。

