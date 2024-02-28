京津冀“上新”歷史文化資源分布圖

中評社北京2月28日電／據新華社報導，打開地圖，世界遺產、中國歷史文化名城等地理分布清晰可見，一座座歷史文化地標一目了然。在京津冀協同發展戰略實施十周年之際，京津冀三地多家規劃、住建、文化單位聯合完成的《京津冀地區主要歷史文化資源分布圖》正式發布，加快讓京津冀歷史文物“活起來”。



分布圖展示了京津冀地區主要歷史文化資源的空間分布情況，系京津冀三地首次基於統一空間框架對歷史文化資源作系統梳理、客觀展示和權威發布。



統計顯示，截至2023年中國有57項世界遺產，其中京津冀地區有8項，分別為長城、明清故宮（北京故宮）、周口店北京人遺址、承德避暑山莊及其周圍寺廟、北京皇家祭壇—天壇、北京皇家園林—頤和園、明清皇家陵寢、大運河。各世界遺產位置在分布圖中清晰標注。



分布圖還展示了全國重點文物保護單位，以及中國歷史文化名城、名鎮、名村等。截至2023年，京津冀地區共有8座中國歷史文化名城，10個中國歷史文化名鎮，38個中國歷史文化名村。在國務院已公布的八批共5058處全國重點文物保護單位中，京津冀地區有474處，包括北京的故宮、皇史宬、居庸關雲台、北京大學紅樓等，天津的獨樂寺、千像寺造像、北洋大學堂舊址、平津戰役前線司令部舊址等，河北的隆興寺、保定鐘樓、西古堡、西柏坡中共中央舊址等。



山同脈、水同源、地相連，京津冀三地人緣相親、文化一脈，具備相互融合、協同發展的天然基礎。“分布圖的發布有利於公眾進一步瞭解京津冀地區輝煌燦爛的歷史文化，共同保護好、傳承好、利用好豐富的歷史文化遺產，助力京津冀地區高質量協同發展。”首都規劃建設委員會辦公室有關負責人表示。



（來源：新華網）