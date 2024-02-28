日本貿易數據凸顯中國市場重要性

圖為2023年11月14日在日本橫濱拍攝的港口。（新華社記者 張笑宇攝） 中評社北京2月28日電／據經濟日報報導，日本財務省最新公布的2024年1月份貿易數據統計顯示，日本1月份再現巨額貿易逆差，逆差額為1.76萬億日元。日本媒體報導稱，雖然日本1月份再次出現貿易逆差，但由於汽車、半導體製造設備、汽車零部件等出口的增加和國際能源市場價格回落，1月份的貿易赤字較去年同期的3.5萬億日元已經減半。分析認為，對華貿易出口成為拉動日本貿易增長的關鍵原因。



數據顯示，在出口方面，1月份日本受汽車、半導體製造設備、汽車零部件等出口增長拉動，出口額達7.33萬億日元，同比增長11.9%，連續2個月增長。進口方面，國際能源市場價格回落成為拉低進口額的主要原因，1月份進口額為9.09萬億日元，同比下降9.6%，連續10個月減少。其中煤炭進口額為4299億日元，同比減少43.2%；液化天然氣為6224億日元，同比減少28.8%。此外，通信設備進口減少了21.9%。



事實上，1月份日本的出口額已經達到1979年以來單月最高水平。從行業看，汽車、半導體製造設備、汽車零部件成為拉動日本出口額增長的最重要因素。與去年同期相比，日本1月份汽車出口增長31.6%，半導體製造設備出口增長27.5%，汽車零部件出口增長22.1%。更值得關注的是，對華出口強勁成為拉動日本貿易增長的關鍵原因。



分析日本財務省按地區劃分的貿易數據可知，1月份日本對美出口額為1.42萬億日元，同比增長15.6%；對歐盟出口7696億日元，同比增長13.8%；對亞洲（不包括中國）出口3.9萬億日元，同比增長13.5%；對中國出口1.25萬億日元，同比增長達29.2%，出口額連續2個月增加，增長率約達到其他地區的2倍。



從出口產品的增長情況看，中國市場對日本出口貢獻率最大的是半導體製造設備，出口額同比增長達84.7%，貢獻度達5.9，均遠超其他地區。而汽車出口額更是同比增長111.4%，為全地區最高水平，貢獻度達3.4，僅次於歐盟和美國。不難看出，中國半導體製造設備和汽車市場，已經成為拉動日本貿易出口的重要因素。尤其在半導體製造設備方面，中國市場的重要性更是無可撼動。而這一結果似乎與日本政府此前的政策導向存在矛盾。

