京津冀協同發展——全方位高質量深入推進

中評社北京2月28日電／據光明日報報導，2024年是京津冀協同發展上升為國家戰略十周年。



2月27日，國家發展改革委黨組成員郭蘭峰在國務院新聞辦舉行的新聞發布會上介紹，京津冀協同發展十年來，各項工作取得了顯著成就，規劃政策框架搭建形成，北京非首都功能疏解取得突破性進展，雄安新區進入大規模建設和承接北京非首都功能疏解並重的階段，北京城市副中心功能日趨完善，重點區域高質量發展成效明顯，重點領域協同發展水平持續提升，體制機制改革創新深入推進。



“京津冀協同發展的出發點、落腳點是疏解北京非首都功能。”郭蘭峰說，“大城市病”主要包括人口過度增長、交通擁堵、生態環境壓力較大、住房價格居高不下、社會管理難度較大等。解決“大城市病”問題，就要減少非首都功能，從更大的區域範圍內化解相關問題。



北京市委常委、常務副市長夏林茂介紹，十年來，北京市全面實施新版城市總體規劃，嚴格控增量、疏存量，持續開展疏解整治促提升專項行動，實現城六區常住人口比2014年下降15%的目標，城鄉建設用地減量130平方公里，首都功能持續優化提升。



“我們用減量來倒逼城市發展方式轉變，推動城市深刻轉型，實現了減量背景下的高質量發展。”夏林茂說，十年間，北京經濟總量先後跨越3萬億元、4萬億元兩個大台階。



天津市委常委、常務副市長劉桂平表示，疏解北京非首都功能是京津冀協同發展的“牛鼻子”，天津與雄安新區錯位聯動承接疏解。一批央企和民企以及高科技企業在津布局，一批高質量項目落戶天津。天津濱海—中關村科技園、寶坻京津中關村科技城揭牌以來，累計註冊企業分別超過4900家和1500家。



北京城市副中心與雄安新區是北京新的兩翼。

