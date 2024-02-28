原子級製造——面向未來　穩步發展

中評社北京2月28日電／據光明日報報導，2月24日至26日，2024（第一屆）原子級製造論壇在北京舉辦。論壇由南京大學、浙江大學、清華大學、北京航空航天大學、西南交通大學等18家單位主辦，來自中國科學院、高校、行業主管部門、產業界、投資界的400餘位代表出席會議。



原子級製造究竟是什麼？為何吸引了這麼多專家學者的目光？



逼近理論極限性能的變革性製造技術



南京大學教授宋鳳麒介紹，原子級製造是將能量聚焦於物質世界的基本單元——原子或定量基元，實施規模化精準操控，實現原子尺度結構或原子精度加工，賦能產品獲得逼近理論極限性能的一種變革性製造技術。



這一概念大概於20世紀中期提出，20世紀90年代開始發展，隨著納米科技的興起，很快就成為世界主要國家競相布局的戰略高地。“這讓人們對未來製造業的發展有了更多期許。”宋鳳麒說，“原子級製造瞄准未來技術，致力於將物質結構的控制精度全面提升至原子極限水平，製造性能逼近極限的‘完美’產品；極大豐富新材料供應，推動人類實現‘材料按性能需求定制’；將芯片集成度提高至原子水平，推動芯片和算力的巨大提升，以核心材料的精細化和高性能化帶動單個器件乃至整個系統的性能飛躍，推動製造業走向未來時代。”



如今，在高端芯片製造、新材料研發等領域，原子級製造已經開始有所應用，但距離大面積推廣使用，並形成規模和影響力還有很長距離。中國科學院院士、南京大學教授祝世寧說：“我必須強調，原子級製造是人類在材料和製造領域的一項變革性甚至是顛覆性技術，僅靠單一學科是不可能做到的，必須依靠多學科的交叉和協同、政府的組織引導和市場的積極參與，長期堅持，才能取得成效。”

