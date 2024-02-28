陳茂波：將每月舉辦煙火及無人機表演

中評社北京2月28日電／據新華社報導，香港特區政府財政司司長陳茂波28日公布2024／2025財政年度特區政府財政預算案，宣布打造香港作為營商及旅遊首選目的地的品牌，其中包括香港將每月舉辦煙火和無人機表演。



陳茂波說，香港是國際金融中心，也是中西文化薈萃的國際都會，將更好利用各項社會及天然資源，推動舉辦不同範疇的盛事活動和主題式年會，結合產業發展的契機，打造香港作為營商及旅遊首選目的地的品牌。



據介紹，香港旅發局會重新打造“幻彩咏香江”燈光音樂匯演，並將以不同主題打造新的體驗，包括中西藝術、流行文化、美酒佳肴、郊外游蹤、動感體育等。



陳茂波表示，今年上半年香港會有80多項不同主題及類型的盛事。單在“藝術三月”就有一系列藝術文化盛事，例如巴塞爾藝術展香港展會、“藝術＠維港”等。同時，3月香港將迎來“金融盛事周”，將有一系列重要金融盛事，包括匯聚家族辦公室擁有者及管理人的“裕澤香江”高峰論壇等。



他表示，特區政府已成立盛事統籌協調組，未來會更主動出擊，爭取更多盛事在香港舉辦，也會進一步加強部門之間的協作，讓這些盛事得以成功舉行。特區政府已預留1億港元以加強未來3年盛事宣傳工作。



陳茂波說，為支持特區政府旅遊事務署及香港旅發局舉辦相關活動，特區政府將向兩部門增撥共10.95億港元。



（來源：新華網）