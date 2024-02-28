“深海一號”二期工程綜合處理平台安裝完成

中評社北京2月28日電／據新華社報導，記者2月28日從中國海油獲悉，“深海一號”二期工程綜合處理平台海上安裝作業全部完成，標誌著我國南部海域首個“四星連珠”海上天然氣田生產集群順利建成。



據介紹，“深海一號”二期工程綜合處理平台位於距離三亞市約90公里的海南崖城海域，由下部導管架和上部生產設施組成，總高約136米，相當於近49層居民樓高度，總重量超過1.4萬噸，相當於9000餘輛小汽車的重量。



完成本次吊裝的上部生產設施總重量超過7500噸，甲板片投影面積相當於5個標準籃球場大小。高度超過100米的導管架“底座”已被提前安裝在近90米深的海底，並通過12根鋼樁打入海床之下105米深，確保這個“海上巨無霸”能在強台風下穩如泰山。



“施工期間東北季風盛行，海流速度較正常海域大三倍以上，我們投入國內最大海洋油氣工程起重船‘藍鯨7500’，採用流速監測預警、精確導向限位等多種措施，攻克惡劣海況吊裝技術難題，確保海上吊裝安全、高質量完成，就位精度要求達到毫米級。”中國海油“深海一號”二期工程總包項目經理郭慶說。



中國海油“深海一號”二期工程項目經理劉康介紹，此次安裝成功的“深海一號”二期工程綜合處理平台是接收處理深水油氣的關鍵設施，與崖城氣田生產平台共同構成“四星連珠”海上天然氣田生產集群，將成為我國南部海域海上天然氣處理和集輸的中心樞紐，為進一步提升我國海上天然氣產能奠定更加堅實的基礎。



（來源：新華網）