上海大學：在服務教育強國建設中展現新作為

中評社北京2月28日電／據新華社報導，上海大學選課季，可容納近80人的“中國系列”思政選修課總是一課難求——近10年來，“創新中國”“創業人生”“時代音畫”“光影中國”等多門別開生面的“中國課”在校內開一門、火一門，“蹭課族”席地而坐是常有的景象。



不斷深化思政課改革，是上海大學傳承紅色基因、為社會主義現代化強國培育時代新人的重要工程之一。上海大學始終以建設上海、服務國家、振興民族為己任，努力在踐行上海城市品格中彰顯上大特質，在世界大學行列中書寫鮮明印記。



“中國課”皆成“網紅課”



“這堂課生動有趣，例子和理論的精妙結合讓課程無比生動。”



“我對醫與道之間的關係有了更深的理解，醫者應當以醫術和道義兼備。”



走出教室，同學們仍在熱烈交流對“醫道中國”課的聽課感受。這是上海大學新開設的一門“中國系列”思政選修課，旨在推動黨的二十大精神進課堂，講述健康中國理念，幫助青年學生知曉醫學科技前沿，走進中華優秀醫學文化，並養成健康的生活工作習慣。



課程從梳理四大文明古國的醫學思想開始，進而分析中西方醫學起源與核心思想，再談到瘟疫對國家興衰與文明進程帶來何種影響……豐富深厚的理論、真實的醫學案例，引導學生一點點開啟對醫學倫理、醫者職責、醫社關係的思考。

