嶺大將設數據科學學院

中評社香港2月28日電／據大公報報導，嶺南大學（嶺大）昨日舉行新春聚會，校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗介紹嶺大發展新動向。他指出，嶺大將在短期內成立數據科學學院，為嶺大首個理學院；亦於深圳虛擬大學園區建立深圳研究院，主要進行科學研究及科研成果轉化等。



秦泗釗表示，在人工智能（AI）時代下，全人教育要數字化，於2024年9月起入學的大一新生需修讀生成式人工智能課程，並認為嶺大博雅教育基礎讓學校能最大程度擁抱目前AI的新機遇。



秦泗釗指出，隨著AI的發展，“以技能訓練為主的學校將來可能有問題”。在他看來，只做財務報表、只做編程的人都很容易被AI取代，AI對當今教育、尤其是職業教育帶來巨大改變，“是否需要那麼多人去訓練單一的技能”是值得思考的問題。副校長（研究及創新）姚新指出，未來AI的發展會涉及很多與人相關的方面。他舉例說明，有的人臉識別系統對黑人的誤判率比白人高、有的AI篩選簡歷後留下的男性比女性多，這些情況在特定社會情境下會引起倫理爭議，解決這些問題就要求“搞技術的人不能只搞技術，也要懂點人文”，反之亦然。



新生需修讀生成式AI課程



為此，嶺大積極在全校推動ChatGPT的使用，為師生免費提供GPT，相信能大幅提高學生完成基礎工作的效率，提升其就業競爭力；且於今年九月起，大一新生都需修讀生成式人工智能課程。秦泗釗表示，嶺大在五年前便已在商學院里設置數據科學和AI的學位，因應時代的要求，學校計劃在兩至三個月內成立數據科學學院，整合相關教育和研究以長期發展。



嶺大的動畫及數碼藝術學科去年報考競爭率為1：40，成為香港八大院校中最熱門學科，對此，秦泗釗認為，數字化加傳統學科在現代社會需求很大，“培養人才不要教給他們過時的技能”。他續指，AI將人們從基礎工作中解放，進行高層次設計，相信博雅教育的重點之一批判性思維會因此更加有用。

