歷史題材紀錄片：生動講述不等於戲說秘史

中評社北京2月28日電／據光明日報報導，歷史人物在“直播間”展示自己的生活日常；文物“開口”做起了自我介紹；歷史名場面在情景演繹中生動再現……近年來，隨著歷史觀念革新和技術手段迭代，歷史題材紀錄片創作在內容、形式、傳播等方面進行探索，給觀眾帶來新鮮觀感。



具體而言，歷史題材紀錄片在注重大歷史的同時，在敘述觀上凸顯“微觀視角切入敘述”。在內容層面，歷史題材紀錄片以小見大，更多關注時代洪流中個人的命運起伏，以小故事映射大時代。諸如《歷史那些事》《神都洛陽》《千古風流人物》等作品都採取講述一個個具體歷史人物故事的形式，創作者不是照本宣科地表達歷史學界對該人物的各種評價，而是通過講述人物經歷的具體小事以及當時的所思所想，支撐起或豪邁或灑脫或執著的鮮明人物形象，幫助觀眾從人物的命運和言行中拼凑出對宏觀歷史的大致印象。



與傳統創作慣常採用嚴肅莊重的敘事基調不同，當下的歷史題材紀錄片大多運用虛構、再現、戲劇化等新潮手段、輕鬆語態講述歷史。解說語言或突出情感色彩，或注重文學性，或融入幽默的網絡用語，將傳統史料拆解為易於被觀眾理解接受的碎片化信息。比如《歷史那些事》的分集名中有“在下東坡，一個吃貨”“愛發彈幕的乾隆同學”等，以時尚、新奇的角度，戲說、調侃的方式切入歷史講述，激發了觀眾的濃厚興趣。《惟有香如故》在用香料切入歷史講述時，導演時不時出鏡，穿越進歷史場景之中，不僅以旁觀者的身份講解，更創新性地將現代實驗室“搬進”歷史時空，形成古今對話的奇妙格局，既豐富了藝術表現形式，又補充了現代科學知識。



伴隨著數字媒體的繁榮，曾經被追捧的情景再現、動畫等表現方式逐漸成為常態。在更新潮的虛擬現實、交互技術參與下，歷史題材紀錄片和真人秀、文化講壇等節目樣式結合，提高互動性、沉浸感。互動紀錄片《古墓派互動季：地下驚情》將交互技術融入對福州茶園山一座宋代古墓的考古發掘和揭秘中，把親身體驗、知識性和懸疑感三者交織起來。體驗VR紀錄片《古籍尋游記》時，觀眾可以在觀賞作品的過程中，通過手柄體會在甲骨上刻字的觸感；也可以穿上鎧甲，化身漢代戍邊將士。紀錄片《中國》以老子與孔子的對談揭開中國故事的序章，精心設計的暢談場景，有樹、有風、有籠罩著人物發髻衣袖的細細光輝，中國文明史上的重要一刻穿越千年清晰再現，讓人感到深沉而又親近。

