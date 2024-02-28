在亦莊亦諧之間探尋年代劇的均衡之美

中評社北京2月28日電／據文匯報報導，作為開年大劇的重磅之作，《南來北往》在央視八套首播便收穫2.5的高收視率，同時在愛奇藝斬獲超過9500點的熱度。該劇以新老兩代鐵警的傳承故事為主線，聚焦列車上下的世間百態和人物間的複雜情感，展現了一個時代的歷史變遷。在亦莊亦諧的敘事風格中，該劇探尋著傳奇性與日常性、情感性與社會性的均衡之美，成為年代劇的佳作之一。



平衡傳奇性與日常性



高滿堂擅長從歷史波瀾和生活激蕩的交織中描摹時代變遷，書寫平民的傳奇史詩。《闖關東》的俠肝義膽，《溫州一家人》的敢為人先，《老酒館》的救國護民，無不在大歷史中洞察小人物的傳奇故事。



在《南來北往》中，這種“傳奇性”以鐵警馬魁（丁勇岱飾）和汪新（白敬亭飾）為核心展開。馬魁沉穩老練、智計過人，汪新則熱血率性、自信果決。他們兼顧法理與情理，援助生意失敗的小溫州，鼓勵偷鐵軌扣件的陳小飛“重新做人”，引導弱弱配合抓捕偷錢團夥，彰顯鐵警的英雄風采與崇高精神。對普通觀眾而言，鐵路人的生存狀態頗具神秘感。而該劇以正義凜然的鐵警形象為獨特視角，帶領觀眾在封閉的“列車空間”中感受撲朔迷離的傳奇故事。



同時，敞開的“大院空間”則注重日常敘事，展現人物的“精氣神”。身患肺癌的王素芳（胡可飾）仍然堅持收養馬健、發了小財的牛大力（劉冠麟飾）希望為全院裝上水管等，傳遞出他們對生活的熱愛與追求。特別是在蔡小年即將成婚的關鍵時刻，全院人都獻力獻計，幫他凑齊丈母娘要求的“家具48條腿”和接親的鳳凰牌自行車。這一舉動不僅造就了群像戲的多樣性與豐富性，而且勾勒了守望相助和堅守道義的中國人情社會。



“傳奇性”與“日常性”在年代劇中相輔相成，如何平衡二者關係成為創作的關鍵。那些精心描繪的日常生活片段，既賦予了年代劇生動且貼近生活的質感，又在細微之處潛藏人物的內心糾葛與真摯感情。隨著劇情的深入，馬魁和汪新的傳奇刑警經歷逐漸凸顯，他們智破大案、力擒凶犯，使得故事更加引人入勝。這一過程中，“日常性”雖隱於幕後，卻仍與“傳奇性”相互交織，共同構建了劇作的豐富內涵。

