2月28日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京2月29日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧2月28日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是發布會全文：



毛寧：中國政府歐亞事務特別代表李輝將於3月2日起訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國和法國，就推動政治解決烏克蘭危機開展第二輪穿梭外交。



總台央視記者：今天，日本東京電力公司啟動第四批福島核污染水排海，預計將持續到3月17日，計劃排放約7800噸核污染水。請問中方對此有何評論？



毛寧：日本罔顧國際社會的關切和反對，已擅自向海洋排放超過2.3萬噸福島核污染水，將污染風險轉嫁給全世界，既不符合國際法，也極其不負責任。中方對此堅決反對，要求日方停止這一錯誤行為。



福島第一核電站近期接連發生工作人員遭核污染水濺射、淨化裝置核污染水洩漏等事故，凸顯東京電力公司內部管理混亂、日本政府監管不力，日方所謂排海“安全”“可靠”的說辭根本無法令國際社會信服！



福島核污染水排海事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益，日方應當嚴肅對待國內外關切，本著負責任和建設性態度妥善處理。中方敦促日方全面配合建立周邊鄰國等利益攸關方實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排，防止核污染水排海造成不可挽回的後果。



《環球時報》記者：剛才發言人發布了李輝特別代表將就推動政治解決烏克蘭危機開展第二輪穿梭外交的消息。請問中方為何選擇此時開展新一輪穿梭外交？中方對此訪有何期待？



毛寧：烏克蘭危機全面升級已滿兩年，戰事仍在持續延宕，當前最緊迫的就是恢復和平。早一天開啟和談，損失就會減少一分。



過去兩年來，我們從未放棄勸和的努力，從未停下促談的腳步。中方同包括俄羅斯、烏克蘭在內各國深入溝通，為應對危機發揮建設性作用。中方專門發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，派特使穿梭斡旋。中方沒有袖手旁觀，沒有拱火澆油，更沒有從中漁利。我們所做的一切，都通往一個目標，就是為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋。我們將繼續發揮自身獨特作用，開展穿梭外交，凝聚各方共識，為推動政治解決烏克蘭危機貢獻中國智慧。