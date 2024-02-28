網絡文學，彰顯蓬勃的文化生產力

中評社北京2月28日電／據人民日報報導，2月26日，中國社會科學院文學研究所發布《2023中國網絡文學發展研究報告》。報告顯示，截至2023年底，中國網絡文學產業市場規模達3000億元，作者規模達2405萬，用戶數量達5.37億。按照10.79億的網民規模來算，我國網民近一半是網絡文學用戶。有人說，這是“世界上最龐大的寫作群體”，也有人說，這是“一張中國文化海外傳播新名片”，中國網絡文學在大眾參與、全球共創下不斷發展壯大，彰顯蓬勃的文化生產力。



網絡文學以新銳之姿，形成創作新風尚。報告顯示，“Z世代”、00後成為網文寫作新增主力，2023年閱文集團新增作家60%是00後，番茄小說簽約作者中57%為95後。來自各行各業的寫作者，為網絡文學注入鮮活的時代氣息。非遺、短劇……從2023網絡文學十大關鍵詞中不難發現，網絡文學總能快速響應社會熱門話題，寫出年輕人的生活狀態、所想所思。



網絡文學以巨大IP潛力，成為文化產業發展新引擎。報告顯示，2023年網絡文學IP市場規模大幅躍升至2605億元，新增近百億元。一方面，文學改編和原創劇集爆款頻出；另一方面，微短劇成為新風口，遊戲和動漫改編的系列化趨勢增強。IP產業的延展，體現著數字時代更具融合性的文化生產力。網絡文學通過豐富而穩定的內容供給，彰顯著自身作為IP的資源屬性，也在技術迭代下賦予文化產業更多元的打開方式，豐富著人們的文化生活。



近年來，揚帆遠航的網絡文學成為向世界展示中國文化軟實力的重要力量，網絡文學、遊戲、影視已成為“文化出海”的“三駕馬車”。報告顯示，網絡文學出海市場規模超過40億元，海外網絡作家約41萬名，海外原創作品約62萬部，海外訪問用戶約2.3億，覆蓋200多個國家和地區。以走紅海外的網絡文學改編劇集《慶餘年》為例，其第二季成為全網首部預約量破千萬的國產劇，海外獨家發行權已被預購。去年10月起，入選中國作協網絡文學國際傳播項目的4部網絡文學小說通過4個語種向全球進行推介，海外用戶訂閱量持續高速增長。



經過20餘年高速發展，中國網絡文學已進入步伐相對平緩、重在提質升級的發展期，如何沉下來，深挖傳統文化富礦、深扎現實主義實踐，讓網絡文學創作精品化、經典化，讓網絡文學研究專業化、理論化，都需要進一步思考。



蓬勃生長的網絡文學，豐富了時代生機勃勃的“文學表情”。網絡文學的聲量，也是文學力量在這個時代的生動體現。前不久，《人民文學》雜誌借助直播帶貨，在短短幾小時內取得亮眼的銷售成績，讓人們欣喜地看到，文學並未“向隅”，大家依然需要文學。信步在無邊的文學沃野，總能有所收穫。期待網絡文學的潛力進一步釋放，更多年輕人通過網絡文學傳遞中國聲音、講好中國故事。



（來源：人民日報）