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外交部：堅決捍衛自身領土主權和海洋權益
http://www.CRNTT.com   2024-02-29 00:38:12


外交部發言人毛寧（中評社　海涵攝）
　　中評社北京2月29日電（記者　海涵）據報導，菲律賓總統日前對中國海軍和海警局的船只在黃岩島附近表示“擔憂”。外交部發言人毛寧在2月28日例行記者會上表示，中方在南海問題上的立場是一貫和明確的。中方對菲律賓方面近期在南海有關侵權活動表示嚴重關切，將繼續採取必要措施堅定捍衛自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。
 


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