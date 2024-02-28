前瞻布局未來產業發展新質生產力

中評社北京2月28日電／據經濟日報報導，中央經濟工作會議強調，“以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力”，要求“開辟量子、生命科學等未來產業新賽道”。前瞻布局未來產業是重塑國際競爭新優勢的必答題，是打造經濟增長新引擎、培育產業體系新支柱的搶答題，是發展新質生產力的重中之重。



認識新質生產力本質特徵



觀瞻歷史，一個時代有一個時代的未來產業。從未來產業看新質生產力，新質生產力由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，代表新一輪科技革命和產業變革浪潮下從工業化轉型向數字化轉型的先進生產力質態。



新質生產力具有“高質量發展”特徵。隨著未來產業的群體性湧現，新質生產力意味著社會生產函數發生質的躍遷變化、全要素生產率的大幅提升，更多凸顯技術、知識、數據等新型生產要素的密集投入，經濟增長模式從更多依靠增加要素數量的外延式增長轉向更多依靠創新驅動的內涵型增長。



新質生產力具有“大科創驅動”特徵。區別於傳統生產力面臨的關鍵核心技術“卡脖子”問題，以顛覆性技術和前沿技術催生的未來產業不斷發展，意味著新質生產力在新一輪科技革命與我國加快轉變經濟發展方式的歷史性交匯中逐步孕育形成。科技創新從更多依靠應用研究與集成創新轉向更多依靠基礎研究與原始創新，為新質生產力構築強大基石。



新質生產力具有“新產業載體”特徵。技術密集度更高、發展潛力更大的未來產業是新質生產力發展的集中體現，這意味著新質生產力從更多依靠原有支柱產業的持續擴張轉向更多依靠新興支柱產業的培育壯大，通過一體推進“科技—產業—金融”良性循環，以新產品、新產業、新業態為代表的供給體系明顯優化。完整性、先進性、安全性的現代化產業體系構成新質生產力最鮮明的產業載體。

