﻿台艇追撞陸船　或涉“過失致死罪”

中評社香港2月28日電／據大公報報導，島內媒體指出，目前金門地檢署認定，台灣海巡船只與大陸漁船存在多次碰撞，將朝過失致死罪方向偵辦，台灣海巡船員是否有刑責需海事調查及科學鑒識，但無法逃過民事賠償。金門地檢署27日表示，地檢署均無預設立場，目前積極偵辦中。此外，台“海巡署”連日來與大陸代表進行了8次協商，但因台方拒絕認錯和道歉，導致協商仍沒有結果。



據台媒、中通社報導：大陸漁船遭台方粗暴追撞釀死風波持續。島內有媒體指出，負責調查真相的金門地檢署人員啟動偵查程序，查扣大陸漁船與台“海巡署”CP巡邏艇，采證船舶相關跡證，第一時間就發現大陸漁船左舷下方有一處明顯撞痕，用肉眼即可看到凹陷處，連漁船上的鐵欄杆都被撞到傾斜變形，另在台“海巡”船艇右舷下方，也找到一處不明顯的撞擊點，加上雙方說法佐證，確定二船確有碰撞，全案已朝刑責5年以下的過失致死罪嫌偵辦。



對於媒體的報導，金門地檢署主任檢察官施家榮27日表示，檢方在案發隔天的15日即依據媒體報導主動分“他”字案調查，對於事件中的人員是否應負刑事責任、涉嫌何罪名，地檢署均無預設立場，目前積極偵辦中。



台方拒認錯 8次協商無果



此外，台海巡署26日與大陸代表進行第8次協商，再度因雙方各有堅持破裂，當天原定解剖2名遇難者遺體，也因家屬不滿台方處理延期。據台媒報導，陸方家屬強調不信任台灣海巡及司法單位調查，要求發還2名具遺體與失事漁船，但台方對此不讓步，另陸方要求公開道歉，台方人員在談判過程也未答應。



由於雙方協商沒有結論，台“海巡副署長”許靜芝及“艦隊分署長”廖德成等談判代表27日上午搭機返回台北向台當局高層報告，並擬召開記者會向民眾報告，但強調協商持續進行中。由於大陸代表並未離開金門，現場似乎仍有轉圜餘地，一行人又搭機回金門繼續與陸方代表協商。

