發揮數字經濟優勢　促進共同富裕

中評社北京2月28日電／據經濟參考報報導，黨的二十大報告明確提出，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。共同富裕是中國特色社會主義的本質要求。作為數字化時代的新經濟形態，數字經濟發展對助力實現共同富裕具有重要意義。國家發展改革委、國家數據局等印發的《數字經濟促進共同富裕實施方案》提出做強做優做大我國數字經濟，通過數字化手段不斷縮小區域、城鄉、群體、基本公共服務等方面差距，推進全體人民共享數字時代發展紅利，助力在高質量發展中實現共同富裕。



數字經濟是推動共同富裕的重要力量



數字經濟作為一種新型生產力，相比較於傳統經濟，對社會發展帶來很多的機遇和紅利。數字經濟的發展深刻影響著居民的就業、收入等，其所帶來的數字紅利對我國實現共同富裕的目標產生了至關重要的促進作用。



首先，數字經濟的發展有利於“做大蛋糕”，鞏固共同富裕的物質基礎。近年來，我國數字經濟蓬勃發展，在國民經濟中的比重和地位顯著提升，已成為驅動我國經濟增長的重要力量。數字經濟作為我國經濟發展的重要引擎，通過大數據、互聯網、雲計算等信息技術融入社會經濟生活的方方面面，形成了眾多新產業、新模式和新業態，為我國經濟高質量發展增添了新動能，帶來了新的生機和活力。從規模看，2022年我國數字經濟規模達50.2萬億元，占GDP比重達41.5%；從增速看，2022年數字經濟名義值同比增長10.3%，連續多年顯著高於同期GDP名義增速。



其次，數字經濟的發展創造許多新的就業崗位和就業機會。就業是最大的民生，推動高質量就業是實現共同富裕的重中之重。隨著數字產業化和產業數字化的深度發展，一批新技術、新產業、新業態應運而生，典型代表就是平台經濟，其通過靈活用工形式，創造和吸納大量就業人口，創造新的投資範式，激發市場投資熱情，並進一步創造和擴大社會財富。數字經濟推動智能化、自動化、信息化、數字化的發展，使得傳統行業的生產效率大幅提升，更多的員工能夠從中獲益。

