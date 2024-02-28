陝西榆林古城：文化傳承年味濃

中評社北京2月28日電／據中國文化報報導，日前，全國秧歌展演活動在陝西榆林古城精彩亮相，來自全國9省區具有地方特色、民族風情的13支秧歌隊，會同陝西各地的35支秧歌隊，為當地群眾和來自全國各地的遊客奉上了一場場精彩的表演。



陝北榆林過大年是榆林響亮的文旅品牌，多年來，其影響力不斷擴大，美譽度不斷提升，今年被納入文化和旅遊部“歡歡喜喜過大年”2024春節主題文化和旅遊活動中。熱烈奔放的大秧歌、嘹亮豪邁的信天游、年味十足的非遺展演輪番登場。這些亮點紛呈的文化活動，讓這座有著600多年歷史的古城洋溢著喜慶的氣氛，讓市民和遊客盡享陝北風味的新春“嘉年華”。



春節期間，數千盞各類彩燈將夜晚的古城裝扮得流光溢彩，古城處處洋溢著濃濃的節日氛圍。在星光掩映的夜色中，萬家燈火匯成了一幅幅美麗畫卷。“老街裝了很多的彩燈，氛圍很好。陝北特色的文化表演非常有年味。”榆林市民劉皓天說。



榆林古城裡，張燈結彩，古韵新潮。火紅的對聯，鮮艶亮麗；一串串紅色的中國結，寓意著吉祥如意、美滿幸福；紅雙喜、“福”字、“龍”剪紙，傳遞著濃厚的民俗文化氣息。瓦檐下的紅色燈籠，一盞盞、一串串、一排排，把古城的新春氛圍拉滿。走在年味十足的榆林老街，來來往往的市民和遊客在這裡拍照“打卡”、愜意游玩，構成一道亮麗的風景。



年味裡不僅有彩燈的流光溢彩，還有潑墨揮毫的書法藝術，有手工技藝的大放異彩，有陝北秧歌的熱鬧喜慶，有陝北說書的豪邁深情，這些都體現著文化的傳承和發揚。榆林作為歷史文化名城，有著很多獨具陝北特色、黃土神韵、塞外風華的非物質文化遺產。在榆林古城裡，橫山老腰鼓、陝北秧歌、靖邊跑驢等彰顯著榆林水土氣息的民俗文化，傳達著榆林人的精神生活；綏德石雕、榆林剪紙等傳統手工技藝，寄托著一代代榆林人對美好生活的向往和追求；榆林豆腐、靖邊蕎面、吳堡掛面等非遺美食，不僅養育了榆林人民，更成為人間美味。“榆林小曲傳習所給市民遊客帶來一場場雅俗共賞的非遺表演，今天表演的是經典的劇目《綉荷包》《掐蒜薹》，希望更多的人能夠喜歡榆林小曲，傳承榆林小曲。”榆林小曲傳習所學員強生蓮說。



陝北說書藝人懷抱三弦，用通俗易懂的唱詞、粗獷激昂的腔調，為遊客獻上地道的新春祝福。華美的服飾、艶麗的妝容、窈窕的身段、精湛的唱功，為觀眾展示著古老藝術的獨特魅力。“說書、秧歌等表演很精彩，花燈也特別漂亮，今年在古城過了一個紅火年。”榆林市民遲舒方說。

