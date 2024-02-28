常穿黑色內衣易患癌？別信，假的

中評社北京2月28日電／據科技日報報導，黑色是紡織服裝產品最常見的顔色之一。不過，最近網傳“常穿黑色內衣易患癌”。



那麼，這一說法是否有科學依據？



大部分國家已禁用有害染料



“包括黑色染料在內，目前我國紡織行業使用的染料，主要為化學合成染料。該類染料本身沒有毒性。”中國紡織建設規劃院工程師宋立丹說。



資料顯示，偶氮染料是目前占比較大的化學合成染料，常被用於多種天然和合成纖維面料的染色和印花中。“偶氮染料本身無毒，可是一小部分偶氮染料會與人體代謝產物在一定條件下發生還原反應，釋放致癌芳香胺類物質，損害人體健康。”宋立丹說。



不過，這部分偶氮染料已經被包括我國在內的大部分國家禁止使用。我國國家強制標準《國家紡織產品基本安全技術規範》（GB 18401－2010）明確規定“禁用可分解致癌芳香胺染料”。



“在我國市場銷售的紡織服裝產品必須符合該強制標準的規定。黑色紡織服裝產品同樣適用以上規定，故質量合格的黑色衣物是安全無害的。”宋立丹說。



選購時要注意產品標識



一些消費者反映，有的黑色紡織服裝產品，穿著後會把皮膚“染”黑。宋立丹認為，出現這種情況主要有兩個原因：一是生產中衣物水洗不充分導致染料殘留；二是產品染色牢度不達標，在汗液浸泡下或與皮膚摩擦過程中，色彩轉移到皮膚上。

