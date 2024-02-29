民革中央舉行2024兩會新聞宣傳通氣會

2024年全國兩會民革新聞宣傳工作通氣會28日下午在北京舉行（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月29日電（記者 李子寧）2024年全國兩會民革新聞宣傳工作通氣會28日下午在北京舉行，會議由民革中央辦公廳一級巡視員兼團結報社社長邵丹峰主持，民革中央副主席谷振春及民革中央相關代表出席會議。



谷振春表示，2023年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年，也是民革十四屆中央領導班子履新之年。一年來，民革中央深入學習貫徹中共二十大決策部署，積極參與全過程人民民主實踐，緊密結合多黨合作所長與中心大局所需，注重突出民革在社會和法治、促進祖國和平統一、“三農”等參政議政重點領域的優勢特色，大興調查研究，積極履職盡責，各項工作取得新成效。2023年，民革中央參加中共中央、國務院及有關部門召開的協商會、座談會、情況通報會45次，其中習近平總書記主持召開4次。選擇18個課題開展調研考察22餘次，向中共中央、國務院報送“直通車”建議11篇。



谷振春說，2023年重點調研和品牌工作取得的成果主要有以下幾方面：



一是錨定高質量發展，大調研成果顯著。“加快推動軌道交通產業高質量發展”是民革中央2023年度重點考察調研課題。民革中央前期舉辦兩次中山議政會開展專題研討，主要領導同志親自帶隊深入調研，並委托9個民革省級組織同步開展分調研，形成一份主報告和兩份分報告，得到中共中央、國務院領導同志重要批示，由交通運輸部牽頭，會同國家發展改革委等有關部委、央企、科研院校、重點省份，研究提出相關落實意見。民革中央聚焦深港共建全球科技創新高地、加快推動海南自由貿易港發展、加快建設中非經貿深度合作先行區等課題，組織開展調研，相關建議得到中共中央、國務院領導同志高度重視，部分建議吸納在國務院有關發展規劃中。

