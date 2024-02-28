中評社北京2月28日電／據央視網報導，2月28日，國家衛生健康委就衛生健康進展成效舉行發布會。國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，截至2023年，我國嬰兒死亡率降至4.5‰，5歲以下兒童死亡率降至6.2‰，孕產婦死亡率降至15.1／10萬，我國居民主要健康指標居於中高收入國家前列。2024年，將全面推進衛生健康事業高質量發展，不斷增強人民群眾的健康獲得感。



在深化醫改方面，將推進醫聯體建設，統籌國家醫學中心、國家區域醫療中心和臨床專科建設，持續推進公立醫院高質量發展，促進“醫療、醫保、醫藥”協同發展和治理。



在提升服務能力方面，將重點加強縣醫院能力建設，增強基層防病治病和健康管理水平，全面提高醫療服務質量，改善醫療護理服務和患者就醫感受。



在促進人口長期均衡發展方面，將推進各地落實生育支持政策措施，大力發展普惠托育服務。



在科技創新和人才隊伍建設方面，將加強衛生健康關鍵領域科技攻關，促進成果應用推廣，推動醫學高層次人才計劃落地，持續加強全科等基層和緊缺專業人才培養。



在實施健康中國行動方面，將深入開展健康城市、健康細胞建設，發展以健康管理為中心的慢性病綜合防治體系，完善老年健康服務體系，優化婦幼健康服務。深化職業病危害監測和治理，強化食品安全標準體系建設。



在促進中醫藥傳承創新發展方面，將全面實施中醫藥振興發展重大工程，加強國家中醫優勢專科建設，充分發揮在治未病等方面的獨特優勢。



在推進疾控體系高質量發展方面，將深入落實推動疾控事業高質量發展的指導意見，加強重大傳染病防控工作，提升監測預警和應急處置能力。



（來源：央視網）