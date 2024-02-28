恆生指數低收253點　地產股普遍上升

中評社香港2月28日電／港股先高後低，恒生指數早段最多曾升逾50點，尾市最多曾跌逾270點，收市報16536點，跌253點，跌幅1.5%，主板成交額升約5%至近1070億元。



據香港電台報導，科技指數跌逾2%，ATMXJ跌近2%至4%，以美團跌幅較大。 內房及物管股沽壓較大，碧桂園服務和龍湖跌近7%或以上，是跌幅最大的兩隻藍籌股。消費股下跌。



香港特區政府在新一份財政預算案宣布全面撤銷樓市辣招，利好本地地產股表現，恒地升近4%，新世界升近3%。收租股亦造好，領展升近2%。