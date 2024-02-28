春運33天全社會跨區域人員流動超72億人次

中評社香港2月28日電／2024年春運已接近尾聲，出行總量創歷史同期新高。記者從28日國新辦舉行的新聞發佈會上瞭解到，截至2月27日（春運第33天），今年春運全社會跨區域人員流動量已達72.04億人次，比2023年同期增長10.6%。



新華社報導，今年春運，出行結構發生了深刻變化，公路自駕成為出行主力。交通運輸部部長李小鵬在發佈會上介紹，春運前33天，高速公路和普通國省道自駕車流動量超58億人次，達到歷史峰值。自駕車人員流動量佔全社會總人員流動量的比例達到80.7%，“自駕車”“自駕行”成為春運出行絕對主力。與此同時，鐵路客運量達到歷史同期最高水平，民航客運量達到歷史最高水平。



重點物資運輸有序暢通。李小鵬說，重點物資流通樞紐運行穩定，有效保障了能源等重點物資以及民生重要物資的運輸。“無論是從‘大動脈’看，還是從‘微循環’看，總體都是順暢的。”



近期我國經歷了多次降溫和大範圍雨雪冰凍天氣，對春運產生了一定影響。李小鵬表示，春運期間，各地交通運輸部門做好極端惡劣天氣的防範應對工作，及時啟動應急預案，對重點省份開展“一對一”專項調度，指導各地各部門做好應對防範各項工作。同時，有效保障務工流、學生流、探親流、旅遊流，特別是重點區域重點時段的出行需求。“經過各方共同努力，到目前為止，總體上應對有序有效，總體運行平穩，經受住了複雜惡劣天氣的嚴峻考驗。”



面對春運工作當中的一些問題和不足，李小鵬說，交通運輸部門將在春運後期這段時間努力改進完善，並在春運結束後立即開展總結評估，全力做好整改各項工作，不斷把春運服務保障工作做實做細做好。