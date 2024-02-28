“中國草”助力全球農業可持續發展

中評社北京2月28日電／據新華社報導，為期3天的“菌草技術的應用及其對扶貧、促進就業和保護環境的貢獻”國際研討會日前在斐濟楠迪落下帷幕。此次會議旨在進一步推動菌草技術在各國的推廣應用，讓“幸福草”造福更多發展中國家的人民。



斐濟農業和水道部部長拉亞盧，中國駐斐濟大使周劍，聯合國經社部官員阿姆森·西班達，國家菌草工程技術研究中心首席科學家林占熺等來自20個國家的100餘名代表與會。



拉亞盧感謝中國政府與斐濟開展菌草技術合作。他說，自2014年菌草項目落地實施以來，雙方密切合作，為養殖戶提供了200萬株巨菌草種苗，作為牲畜飼料的同時也解決了水土流失問題。目前菌草菇栽培已推廣到2400多戶農戶，為當地創造了就業機會，助力保障糧食安全。



周劍在致辭中表示，菌草是中國援助“授人以漁”的生動詮釋。中方願同各國一道，積極推動菌草項目在更多國家落地生根，不斷提高發展中國家打造可持續農業的能力和水平，持續推進全球發展倡議走深走實，讓小而美的“中國草”在更多國家開出“幸福花”。



林占熺說，菌草技術可應用於“以草代木”栽培食用菌，“以草代糧”發展畜禽業，“以草代木”生產纖維、纖維板、紙漿，“以草代煤”發電，生產生物有機肥和生態治理等6大領域，為發展中國家的減貧和農業可持續發展開辟出一條新路徑。



與會代表還實地考察了中國—太平洋島國菌草技術示範中心，參觀了菌草水土流失治理生態農場、瓦圖萊魯學院菌草菇生產示範基地等。代表對斐濟各界應用菌草技術成效十分讚賞，認為菌草技術在各國均有巨大應用前景，並就菌草研究、教育、技術推廣、國際合作等多個議題展開深入研討。



（來源：新華網）