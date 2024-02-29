陳勇答中評：全面撤辣為香港經濟及時輸血

港區全國人大代表召集人、香港立法會議員、民建聯副主席陳勇接受中評社記者採訪（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港2月29日電（記者 林艷 袁曉麥）昨天上午，香港特區政府公佈了新一份《財政預算案》並宣佈樓市“全面撤辣”，港區全國人大代表召集人、香港立法會議員、民建聯副主席陳勇接受中評社記者採訪指出，在經濟急救的關鍵時刻，香港特區政府根據當前樓市狀況靈活調整相關政策，採取積極果斷措施幫助樓市恢復正常，有助於為香港經濟及時輸血。



陳勇表示，在《財政預算案》發佈前，民建聯就曾提出有關“全面撤辣”建議，這主要是基於當前樓市的實際情況和對經濟生態的綜合考量。他說，相關專家和商界人士，尤其是直接參與股市和樓市的人，對市場的感受最為直接和深刻。如果樓市繁榮，不僅對他們自身的企業和員工有利，也能帶動整個香港的經濟，惠及千家萬戶的家庭。反之，如果樓市不景氣，影響的將不僅僅是個別公司，而是整個社會。



陳勇指出，在之前，由於對樓市過熱和泡沫的擔憂，政府實施了“辣招”，這在當時得到了廣泛的支持。但現在，隨著樓市泡沫的逐漸減少，加之美國利率的持續上升，樓市已經進入自然降溫階段。在這種情況下，繼續維持“辣招”就像是在已經非常熱的天氣下開暖氣，或是已經飢餓的人士還要其減肥，這顯然是不合理的。眼下是經濟急救的關鍵時刻，特區政府根據當前樓市狀況靈活調整相關政策，採取積極果斷的措施讓樓市恢復正常，也有助於為香港經濟及時輸血。



陳勇認為，事實上，我們應該致力於吸引更多的人來香港置業，因為衹有更多的人願意來香港投資和購房，樓市和股市才會好轉。當樓股市行情看好時，人們消費意願也會提升。如果政策選擇對購房徵收高額稅費，但實際上沒有多少人進行交易，最終政府收入也將減少；而如果我們減輕稅負，歡迎大家來置業，從而帶動經濟整體繁榮，政府的整體收入反而會增加。無論是哪種方式，最終政府收到的都是稅收，關鍵是選擇正確的渠道。