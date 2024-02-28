國家保密局負責人就保守國家秘密法答記者問

中評社香港2月28日電／《中華人民共和國保守國家秘密法》（以下簡稱保密法）已由第十四屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議于2024年2月27日修訂通過，國家主席習近平簽署第20號中華人民共和國主席令予以公佈，自2024年5月1日起施行。



據新華社報導，日前，國家保密局負責人就保密法有關問題，回答了記者提問。



記者：這是保密法第二次修訂，請介紹一下保密法修訂和頒佈實施的背景和意義。



答：保密工作歷來是黨和國家的一項重要工作，在我國革命、建設、改革各個歷史時期，都發揮了不可替代的重要作用。保密法是我國保密領域的基礎性、綜合性法律。1988年制定、2010年修訂的現行保密法，有力促進了保密事業發展，對於保守國家秘密，維護國家安全和利益發揮了重要作用。進入新時代，國際國內形勢發生深刻變化，科技發展日新月異，保密工作面臨一些新問題新挑戰。為更好地適應新形勢新任務，有必要對保密法進行修改完善。



這次保密法修訂以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨中央關於保密工作的決策部署和習近平總書記重要指示批示精神，全面貫徹習近平法治思想，堅持總體國家安全觀，統籌發展與安全，將黨的十八大以來保密工作成熟有效的政策措施和實踐經驗上升為法律制度，為切實築牢國家秘密安全防線提供了更加有力的法治保障。保密法修訂，是加強保密法治建設的重大成果，是健全國家安全體系的必然要求，對於推動保密工作高質量發展，維護國家主權、安全、發展利益具有重要而深遠的意義。



記者：我們注意到，這次保密法修訂從法律制度上明確了進一步加強黨對保密工作的領導，具體體現在哪些方面？



答：保密工作應黨而生、伴黨而行、為黨而興，始終是黨和國家的一項重要工作。黨的領導是保密工作優良傳統，是保密工作必須堅持的政治原則。當前，保密工作面臨的形勢更加複雜嚴峻，風險挑戰前所未有，必須堅定不移始終堅持黨對保密工作的統一領導。這次保密法修訂旗幟鮮明地把黨管保密寫入法律，完善了黨管保密的領導體制，明確中央保密工作領導機構領導全國保密工作，研究制定、指導實施國家保密工作戰略和重大方針政策，統籌協調國家保密重大事項和重要工作，推進國家保密法治建設，有利於更好發揮黨管保密的政治優勢和組織優勢。



記者：保密法修訂草案徵求意見過程中，定密、解密條款一直備受關注，請問這次修訂從哪些方面完善了定密、解密制度？



答：定密是做好保密管理的源頭性工作。精準定密是維護國家秘密安全的基礎，及時解密是便利信息資源合理利用的客觀要求。新修訂的保密法，進一步完善了定密、解密制度，增強條文的周延性和實踐中的可操作性。定密制度方面，明確保密事項範圍的確定應當遵循必要、合理原則，科學論證評估，並根據情況變化及時調整；完善定密責任人制度和定密授權機制，並對密點標注作出原則規定，進一步推動定密精準化、科學化。解密制度方面，將國家秘密審核由定期審核修改為每年審核，並明確了未履行解密審核責任造成嚴重後果的法律責任，進一步壓實定密機關、單位解密審核的主體責任。