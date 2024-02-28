國產第二艘大型郵輪建造交付時間表敲定

中評社香港2月28日電／記者28日從中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司瞭解到，國產第二艘大型郵輪建造大節點計劃確定：今年4月中旬入塢開始連續搭載，2025年5月初第一次起浮，2026年3月底出塢，2026年6月開始試航，2026年底之前命名交付。



目前，該船的詳細設計出圖、生產設計建模及模型平衡工作已基本完成，正在重點開展背景模型、舾裝安裝順序、廚房及洗衣間煙道等專項平衡，並開展重點區域模型復查，計劃于今年5月實現全船技術狀態的基本固化。



新華社報導，在國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”的基礎上，國產第二艘大型郵輪進行了一系列優化。首先，“體量”更大。該船總噸位約14.2萬噸，總長341米，型寬37.2米，設計吃水8.17米，最大吃水8.4米，最高航速22.7節，擁有客房2144間，比“愛達·魔都號”增加了0.67萬噸，總長加長了17.4米，客房數量增加了19間。其次，設施更豐富。該船配置了高達16層的龐大上層建築生活娛樂區域，可滿足乘客更為豐富的生活和娛樂需求。



儘管生產建造物量比“愛達·魔都號”更多，但總建造工時預計將較“愛達·魔都號”減少20%。



今年2月26日，該船的舾裝工程已正式啟動。大型郵輪舾裝工程是覆蓋全船設備、管係、電氣、鐵舾、冷空通和調試多個專業的複雜工程，是保障全船航行和各項運營娛樂功能的基礎。重要節點的順利推進為保證全船建造交付進度打下基礎。