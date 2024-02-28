肺氣不足易咳嗽　專家教你日常養肺

中評社北京2月28日電／據人民網報導，中央氣象台預計，2月28日至3月1日還將有冷空氣影響中東部地區。氣溫偏低時，很多人特別是中老年人可能會經常咳嗽，還可能感到有一團氣憋在胸口吐不出去，甚至走兩步就喘。天津中醫藥大學附屬保康醫院主任醫師韓娟在接受採訪時解釋，肺作為呼吸系統的一部分，在一呼一吸間很容易接觸到幹冷空氣，當肺氣受損時，便會出現咳喘等呼吸道症狀，尤其是患有慢性支氣管炎、哮喘的患者，更常因此感到苦惱。



“在寒冷天氣時想要不生病或少生病，日常養肺十分重要。”韓娟表示，養肺的關鍵之一是補充足量水分，要保證每日喝6到8杯水（2000毫升左右），且要及時少量多次的喝水，不要等到口幹舌燥的時候再喝。此外，平時也可以倒一杯熱水，將鼻子對准杯口吸入水蒸氣，每次10分鐘左右，早晚各1次，能起到滋潤肺臟的作用。



“食療也有助於養肺，建議多食用低脂肪、高蛋白、富含維生素的食物，如瘦肉、家禽、魚、蛋、奶、豆製品及蔬菜水果等。”韓娟建議，可根據個人體質，多食用些滋陰潤燥、養肺生津的藥食同源物質，如銀耳、百合、蓮子、梨、蜂蜜等。



韓娟表示，運動養肺也是一個很好的選擇，尤其是深呼吸運動。具體操作如下，找個空氣質量好且溫暖的地方，在一呼一吸的過程中，將肺部的濁氣充分排出，同時吸進更多的清氣，幫助提升肺部功能。除此之外，還可以進行如太極拳、八段錦、六字訣、游泳等運動。



韓娟提示，在極端天氣情況下，要盡量減少外出。必須外出時，也應做好防護措施，特別是要戴好口罩，可顯著減少冷空氣對呼吸系統的刺激。



（來源：人民網）