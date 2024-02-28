金觀平：更好發揮結構性貨幣政策作用

中評社北京2月28日電／據經濟日報報導，新增抵押補充貸款，下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點……開年以來，結構性貨幣政策工具頻頻發力，針對現階段經濟發展中的薄弱環節投放流動性，發揮了精準滴灌實體經濟的獨特優勢。



在市場配置資源基礎上，結構性貨幣政策設計適當激勵機制，引導資金流向經濟特定領域。簡單理解，就好比一塊田中有一壟地缺水，通過搭建合適的“工具”直接引水入壟，其效果必然比大面積澆灌更好更快。



近年來，面對嚴峻複雜的經濟發展環境，我國結構性貨幣政策工具持續加大對實體經濟重點領域、薄弱環節的資金支持，“修渠引水”成效顯著，在推動經濟穩定向好方面發揮了重要作用。截至2023年三季度末，結構性貨幣政策工具共17項，餘額7萬億元。其中，存續工具12項，已到期工具5項，主要支持普惠金融、綠色發展、科技創新等領域，有效發揮了總量和結構雙重功能。



在支持解決經濟社會發展階段性重點問題方面，結構性貨幣政策也發揮了積極作用。目前，我國經濟恢復仍處在關鍵階段。據央行公開信息，抵押補充貸款新增額度將用於支持保障性住房、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造，這有利於進一步滿足房地產企業合理融資需求，提振市場信心和預期，帶動資本跟進投資，緩解房地產市場下行壓力。



中央經濟工作會議要求，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。這意味著今年貨幣政策將根據實際經濟運行狀況靈活調整，引導金融資源流向重點領域。結構性貨幣政策的功能正好可以契合“精準”和“有效”的目標，有望在宏觀調控中發揮更重要的作用。



更好發揮結構性貨幣政策的激勵引導作用，應做到聚焦重點、有進有退。作為總量型貨幣政策的有益補充，結構性貨幣政策應進一步明確功能定位，將資金引導至確有必要支持的重點領域和薄弱環節。相關部門應根據經濟金融形勢發展情況，及時調整結構性貨幣政策工具的支持對象和條件，完善激勵約束機制，適時創設新工具，合理把握節奏和力度，在保持銀行體系流動性合理充裕的同時，充分發揮引導撬動作用。對於達成階段性政策目標的工具要有序退出，工具數量控制在合理水平，為重點領域騰出空間，提高金融資源配置效率。



同時，應強化政策協同，形成合力。有效的宏觀調控需要貨幣政策、財政政策等協調發力，積極的財政政策能發揮乘數效應擴大總需求，結構性貨幣政策則通過優化信貸投向，對重點領域行業提供低成本的融資渠道。相關部門應加強溝通協調、打好配合，努力形成“幾家抬”的政策合力，放大政策落地效果，支持經濟結構轉型升級和經濟高質量發展。



（來源：經濟日報）