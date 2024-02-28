美國得州一核武工廠因野火延燒暫停運營

中評社北京2月28日電／據新華社消息，據美國媒體報導，位於美國得克薩斯州北部地區的一家名為潘特克斯的核武工廠27日晚因當地野火迅速延燒、火勢尚未得到控制而宣布暫停運營。



潘特克斯核武工廠是美國主要的核武器組裝和拆卸工廠之一。負責該工廠運營的聯合核安全有限責任公司當晚在其社交媒體上發表聲明說，因附近野火尚未得到控制，工廠已暫停運營並疏散非必要人員。聲明說，目前工廠內“所有武器和特殊材料都安全且不受影響”。



美國能源部下屬國家核安全管理局的核安全專家當晚在新聞發布會上表示，該工廠及其周邊沒有發生火災，工廠內有設備齊全的消防部門，應急機制已經啟動，將通宵監測火情。



但據當地媒體阿馬里洛環球新聞報導，當地時間27日18時許，這家核武工廠發生一起未被披露的事故，目前尚不清楚事故性質和細節。報導援引潘特克斯的一份聲明稱，事故發生後，聯合核安全有限責任公司和美國國家核安全管理局官員都在現場指揮應對。



得克薩斯農工大學林業局27日說，兩天來，這一地區發生4場野火。其中，規模最大的一起野火從26日下午開始燃燒，28小時內燒毀逾25萬英畝土地。截至27日傍晚，這場野火沒有得到任何控制。



由於野火來勢汹汹，得州州長阿博特27日發布涉及60個縣的災難聲明，並表示未來可能波及更多地區。當天，這一地區多個縣鎮下達居民疏散令，多條高速公路關閉。



潘特克斯核武工廠占地約1.6萬英畝，由聯合核安全有限責任公司和隸屬於美國國家核安全管理局的桑迪亞國家實驗室管理運營。



（來源：新華網）