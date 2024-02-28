韓國務總理：政府3月將派出百餘名醫生增援

中評社北京2月28日電／據央視新聞報導，當地時間2月28日，針對近日韓國醫療人員發起的“辭職潮”，韓國國務總理韓德洙表示，無論有何種理由都不允許醫生離開患者。



韓德洙表示，3月中旬政府將派出150名必需醫療公共保健醫生和20名軍醫前往大型綜合醫院增援。此外，為了能夠順利啟動緊急診療體系，政府將另行劃撥支援預備費。



（來源：央視新聞）