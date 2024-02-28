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俄烏稱擊落對方無人機
http://www.CRNTT.com   2024-02-28 18:08:26


　　中評社北京2月28日電／據央視新聞報導，俄羅斯國防部當地時間2月28日通報說，　27日夜間至28日凌晨，俄軍防空系統在俄羅斯別爾哥羅德州上空擊落一架烏克蘭無人機。

　　烏克蘭空軍司令部28日發布消息說，當天凌晨，烏軍在烏克蘭敖德薩州以及尼古拉耶夫州共擊落10架俄羅斯攻擊型無人機。

　　（來源：央視新聞）

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