俄烏稱擊落對方無人機

中評社北京2月28日電／據央視新聞報導，俄羅斯國防部當地時間2月28日通報說， 27日夜間至28日凌晨，俄軍防空系統在俄羅斯別爾哥羅德州上空擊落一架烏克蘭無人機。



烏克蘭空軍司令部28日發布消息說，當天凌晨，烏軍在烏克蘭敖德薩州以及尼古拉耶夫州共擊落10架俄羅斯攻擊型無人機。



（來源：央視新聞）