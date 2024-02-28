央行：加大對五大重點領域資金支持

中評社北京2月28日電／據中國證券報報導，中國人民銀行2月27日消息，2月26日，中國人民銀行召開做好金融五篇大文章工作座談會，貫徹落實中央金融工作會議關於做好金融五篇大文章的總體部署，交流經驗做法，研究部署下一階段工作。會議提出，加大對五大重點領域的資金支持，用好用足貨幣政策工具。



會議指出，中央金融工作會議強調，要著力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，切實加強對重大戰略、重點領域、薄弱環節的優質金融服務。金融部門要將思想和行動統一到黨中央的決策部署上來，深刻領會做好金融五篇大文章的重要意義，強化使命擔當，精心謀劃、統籌推進、狠抓落實。



會議認為，近年來金融部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，圍繞科技、綠色、普惠、養老等重點領域持續加大金融資源投入，取得積極成效。金融組織體系逐步健全，金融政策框架不斷完善，金融機構制度、產品和服務體系持續優化，重點領域的融資可得性明顯提升，融資成本穩中有降，為經濟高質量發展提供了有力支持。下一步，金融部門要認真落實中央金融工作會議重要部署，進一步增強金融支持力度、可持續性和專業化水平。



會議強調，各金融機構要提高政治站位，強化組織保障，明確每篇大文章的牽頭部門，統籌協調整體推進工作。優化內部資源配置，完善內部資金轉移定價、績效考核、盡職免責等政策安排，根據各重點領域特點加強產品服務創新，加大對五大重點領域的資金支持。用好用足貨幣政策工具，做好審貸放貸、資金申報和存續期管理，將央行再貸款優惠政策通過各金融機構精準傳導到各重點領域。提升專業服務能力，深入研究各重點領域產業政策、發展動態、經營模式、風險特徵，加快構建可持續的業務模式。加強與金融管理部門的溝通，及時反映問題、提出建議、與同業交流經驗。中國人民銀行將通過加強政策指引、強化政策激勵、明確目標要求、加強考核評估，做好支持引導和服務保障。



（來源：中國證券報）