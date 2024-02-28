林寶：發展銀發經濟利當前惠長遠

中評社北京2月28日電／據經濟日報報導，銀發經濟是向老年人提供產品或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和，涉及面廣、產業鏈長、業態多元、潛力巨大。中央經濟工作會議系統部署了2024年經濟工作，明確提出“發展銀發經濟”。發展銀發經濟是積極應對人口老齡化、推動高質量發展的重要舉措，既利當前又惠長遠。



發展銀發經濟是滿足老年人美好生活需要的現實要求。我國人口老齡化程度持續加深，同時老年人的美好生活需要進一步升級。近年來，中央及地方各級政府大力推動基本養老服務體系建設，促進養老事業與養老產業協同發展，取得積極進展，但是與老年人的需要相比仍然存在較大的差距，供給總量不足和結構失衡問題還比較突出。當前，迫切需要通過發展銀發經濟，調動各種社會力量的積極性，充分發揮市場機製作用，豐富養老產品和服務供給，為滿足老年人美好生活需要提供基本保證。



發展銀發經濟是積極應對人口老齡化的客觀要求。我國人口老齡化快速發展在給經濟社會發展帶來挑戰的同時，也帶來新的發展機遇。銀發經濟具有良好的發展前景，需求潛力大、增長快，可以成為新的經濟增長點；銀發經濟綜合性強、涉及產業部門多，在國民經濟體系中具有很強的帶動性。實施積極應對人口老齡化國家戰略，必須把大力發展銀發經濟作為重中之重。



發展銀發經濟是實施擴大內需戰略的重要舉措。促進消費是擴大內需的關鍵環節，而激發老年消費市場活力在促進消費中具有越來越重要的地位。這一方面是因為人口老齡化意味著老年人口在總人口中的占比越來越高；另一方面則是因為隨著社會保障制度日趨完善，共享社會發展成果的機制日趨成熟，老年人收入更有保障。而且新一代老年人消費能力、消費意願更強，又有高品質養老生活的追求，將成為銀發經濟發展的重要驅動力。當前，制約老年消費的主要因素在於銀發市場尚不發達，能夠滿足消費需求的產品和服務供給尚不充分。聚焦人口結構和需求結構變化，豐富適老產品和服務供給，激發銀發經濟活力，不僅是我國精準擴大內需、應對有效需求不足的現實路徑，也有利於增進老年人福祉、促進國內消費、發掘經濟新動能，形成促進內需擴大、推動高質量發展的叠加效應。



推動銀發經濟發展，關鍵在頂層設計。要加強統籌謀劃，完善銀發經濟政策支持體系。2024年初發布的《國務院辦公廳關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》對銀發經濟的內涵外延進行了明確界定，對銀發經濟發展提出了明確方向和支持措施，是對銀發經濟發展的頂層設計和系統部署，必將有力推動銀發經濟發展。下一步，要盡快出台銀發經濟統計分類目錄，建立銀發經濟常規統計制度，監測銀發經濟發展動態。同時還需要根據人口老齡化發展趨勢，制訂銀發經濟發展的階段性目標，並確立一批重點領域和重點工程，落實具體政策支持措施，盡快使銀發經濟步入良性發展軌道。

