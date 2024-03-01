中評觀察：治理新作為開啟香港社會新局面

香港特別行政區行政長官李家超到立法會出席互動交流答問會（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月1日電（記者 李子寧）日前，香港特別行政區行政長官李家超到立法會出席互動交流答問會，就“推動盛事經濟”及“基本法23條立法”，分兩節與議員交流。



據筆者在現場的觀察，在第一節“推動盛事經濟”的交流問答環節中，李家超表示，自2023年年初全面通關以來，香港舉辦了多項大型盛事，舉辦這些盛事增加了香港的吸引力和商機，帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等經濟收益。不過他也指出，受到地緣政治局勢緊張及其他諸多因素的影響，香港的經濟仍舊面臨著很多不同的挑戰。



從李家超在第一節的發言中可以看出，其對於香港在疫後經濟的恢復有著充分的肯定，同時也毫不諱言地指出香港經濟仍舊面臨著非常多的挑戰。確實，從內部來看，恢復通關後，香港居民掀起“北上”消費熱潮，甚至出現了“山姆會員店一日游”等專門到內地商超購物的旅遊團，引發了部分香港商家的“怨言”。反觀內地居民“南下”旅遊，雖然相較疫情期間有了很大程度的恢復，但始終無法恢復到疫情前的水平，這在一定程度上反映了香港對於內地遊客吸引程度的下降，對於香港這樣一座以旅遊業為重要產業的城市來說，並非是一個好現象。而從外部大環境來看，全球範圍內的經濟衰退、地緣政治和衝突等因素，對於香港另一重要產業——金融業的影響也不容小覷。內外部影響因素相叠加，香港的處境確實不太樂觀，面臨著很大的壓力。



不過筆者認為，壓力或許是動力的來源，能夠促使香港特區政府更加積極地思考應該如何帶動香港社會的發展，“推動盛事經濟”便是其中之一。從高層次領域來看，香港國際金融中心、國際自由港的地位，讓其區別於中國其他的城市，香港在金融、管理、技術等方面仍具有其相當獨特的優勢，依舊可以扮演聯通中國內地與國際的“重要橋梁”角色；在低層次領域來看，香港獨特的文化和自然環境是也是其行銷“利器”之一。隨著旅客特別是內地遊客消費習慣的變化，越來越多的遊客到港不再是傳統的“大血拼”，而是更側重於“文化旅遊”，感受香港中西方文化融合的魅力。除了以上兩方面，香港還有其很多獨特的優勢，這些都是香港特區政府在推動“推動盛事經濟”可以加以利用的“寶藏”，幫助香港把“經濟餅”做好做大。



在第二節的交流問答中，則是討論最敏感也是最為必要的“基本法第23條”立法工作。李家超表示，基本法第23條立法是香港特區的憲制責任，但香港回歸26年多仍未履行。今年內要完成23條立法，盡快履行憲制責任。他還說，不能忘記“2019年黑暴”帶來的慘痛經歷，“國家安全”風險是真實存在，敵對力量正虎視眈眈，威脅隨時出現，風險嚴峻，所以必須盡快立法，“早一日得一日”。