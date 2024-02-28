高質量共建“一帶一路”重在實效

中評社北京2月28日電／據經濟日報報導，中央經濟工作會議提出，抓好支持高質量共建“一帶一路”八項行動的落實落地，統籌推進重大標誌性工程和“小而美”民生項目。這為進一步擴大高水平對外開放指明了路徑。面向未來，深化“一帶一路”合作夥伴關係，推動共建“一帶一路”進入高質量發展的新階段，需以提升綜合質量效益為導向，推動高質量共建“一帶一路”不斷取得新成效。



一是實現更高的合作水平。始終堅持真正的多邊主義和共商共建共享原則，推動建設開放型世界經濟；積極建設更高水平開放型經濟新體制，主動對標國際高標準經貿規則，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，不斷優化區域開放布局；實施自由貿易試驗區提升戰略，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，發揮自貿試驗區、自由貿易港先行先試作用，助力“一帶一路”貿易投資規模穩步擴大、結構向中高端攀升，實現更高水平的貿易和投資合作。



二是實現更高的投入產出效益。圍繞構建立體互聯互通網絡，提升基礎設施互聯互通綜合效能，進一步提升基礎設施建設標準、質量和效益，以及招投標和建設過程中的透明度、規範性等。海外戰略資源的投入應有效服務我國高質量發展需要，海外市場資源投入應堅持企業主體、市場化運作和政府引導的原則，不斷提升投資回報、社會貢獻和環境績效等指標。同時，遵循國際慣例和債務可持續原則，確保商業和財政上的可持續性。



三是實現更高的供給質量。完善“一帶一路”國際合作機制，深化共建國家對絲路精神的理解和高質量共建“一帶一路”的共識；進一步強化共建“一帶一路”合作規劃的引領作用，及時建立完善落實協調機制，形成不斷深化拓展合作的合力；加強各領域多邊合作平台建設，為各專業領域務實合作提供支撐。



四是實現更高的發展韌性。提升整體聯動性，通過創新發展路徑實現持續增長。統籌推進重大標誌性工程和“小而美”民生項目建設，將“小而美”項目作為合作優先事項，打造一批深受共建國家贊譽、人民獲得感強的標誌性工程。深化綠色基建、綠色能源、綠色交通等領域合作，大力拓展綠色發展合作空間。深化科技創新合作，以數字絲綢之路賦能共建“一帶一路”高質量發展。深入拓展民間人文交往與合作空間。

