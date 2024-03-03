兩會專訪：符之冠論瓊台合作優勢互補潛力大

全國政協常委、海南省台聯會長符之冠（中評社資料照） 中評社北京3月3日電（記者 李子寧）全國政協常委、海南省台聯會長符之冠日前接受中評社專訪時表示，海南跟台灣地緣相近，人緣相親，文化相通，習俗相似，本身就具有非常好的融合條件，且兩地產業的互補性強。未來海南自貿港成立後，台灣的高新技術產業，康養業，養殖業等很多行業都能融入海南的發展，實現雙贏，還可以瓊台兩地的融合發展為抓手，為兩岸的融合發展作出新的貢獻。



此外，符之冠認為，兩岸交流融合的最主要障礙來自民進黨當局，其製造了大量的人為阻撓，而民進黨的賴清德當選下一屆的台灣地區領導人，勢必會繼續阻撓兩岸的正常交往交流。因此在做好兩岸交流融合發展方面，要採取一些實際性的措施，特別是要把中央支持福建建設兩岸融合發展示範區的示範作用和經驗，更好地向全國進行推廣。



以下是訪問全文：



中評社記者：全國兩會即將舉行，您今年關注的議題是什麼？又會有哪些意見帶上兩會？



符之冠：今年的兩會主要會提三方面的建議。第一個就是進一步擴大開放醫療服務行業，助力海南國際健康島的建設。國家在海南建設國際健康島方面給予了很多的優惠政策，比如允許國際上的一些醫療器械和研發藥物，率先在海南使用。但是在我們調研時發現，海南在醫療機構的國際認證方面還缺乏相應的安排，而國際認證是建設國際健康島關鍵部分，所以希望國家對海南建設國際健康島繼續給予支持，特別是國際醫療認證這一塊要更大力的扶持。



第二個是建議進一步實現台灣居民居住證與相關係統的互聯互通，更加便利台胞在大陸居住生活。自台灣居民居住證推出以來，可以說是極大地便利了台胞在大陸的生活、居住和投資，不過由於地域差異及系統兼容等問題，導致無法使用台灣居民居住證的情況仍時有發生，因此希望通過進一步規範相關制度，完善相關係統，真正實現台灣居民居住證與大陸居民身份證的同等待遇。



第三個是建議加強兩岸在海洋產業的交流合作。當前中國正在打造海洋大國，海南也在打造海洋大省，所以我們希望兩岸能夠在海洋產業方面進行更多的交流合作，通過台灣在相關方面的技術和經驗來助力推動大陸在休閑漁業等新型海洋產業方面的高質量發展。