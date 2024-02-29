社評：寧可賠上兩岸關係 蔡賴都在想什麼？

金廈海域不平，金門觀光船站在風口浪尖，業者有苦難言。（中評社 資料照） 中評社台北2月29日電（評論員 林淑玲）距離520台灣政權交接還有2個多月，兩岸關係因在金廈海域發生事件迅速惡化，兩名漁民死亡事件絕對是悲劇，蔡政府明知若處理不好，一根火柴棒可能燒掉一座大山，還是強硬不妥協，事發迄今已半個月了，非但看不到解決曙光，部分官員還繼續逞口舌之快，媒體發聲尖酸刻薄，不斷升高與大陸的對抗情緒。



由於這事是發生在蔡英文與賴清德政權交接之際，引發許多效應與想像，是蔡強硬？還是賴強硬？還是兩人都強硬？賴在這項決策所扮演的角色為何？外界不太能理解的是，蔡8年任期將屆，理論上現在應該有一種強烈希望趕快安全下莊的緩和心態；但台灣目前這種處理方式，明顯是提油救火。大陸官方高度不滿之餘已公開否認廈金水域有禁止、限制水域，陸方公務船也開始高強度靠近金門執法。蔡不要以為520一到就可以走人，大陸已公開批抨台官方處理漁民事件太冷血，國台辦發言人朱鳳蓮指出：“事件發生到現在半個月，民進黨當局沒有表達任何歉意，在事件真相方面，民進黨當局隱瞞、撒謊、誤導，前後矛盾，試圖掩蓋真相，推卸責任。島內一些政客和媒體罔顧事實、大放厥詞、態度囂張、毫無人性。我們對此表達強烈憤慨和譴責”。



從大陸的強硬態度可知，漁船事件在短期內若無法處理好，就無法改善兩岸日趨緊張的氛圍，可能在520前就會有不利於台灣的涉及兩岸關係的重大事件發生。

