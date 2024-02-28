美軍一架B-52轟炸機引擎起火緊急降落

中評社香港2月28日電／美國空軍的 B-52H 同溫層堡壘轟炸機(Stratofortress strategic bomber)，從北達科他州邁諾特空軍基地 (Minot AFB) 起飛，結果飛行過程中一具引擎起火，緊急迫降回原基地。這款歷史悠久的戰略轟炸機已服役超過61年，美國空軍正在進行升級與引擎更換工作。



中時新聞網據戰區(The Warzone)報導，此事件發生在2月23日，但直到2月26日，才由美國空軍官員公佈。邁諾特基地的發言中心表示：“沒有機組人員因此事受傷，機場的緊急應變小組在飛機落地前已準備好，待飛機降落後立即迅速撲滅了大火。我們正在調查事件的原因，”



根據空軍非官方臉書所發布的照片，顯示 B-52其中之一個引擎艙受到嚴重損壞。兩台引擎之一的整流罩似乎已被拆除或燒毀。未知的液體從受損的引擎傾瀉到下面的一輛推車上。地面上則是大量的消防泡沫。背景中還可以看到消防車和其他緊急車輛。



B-52安裝8具引擎，每2具引擎綑在同一個引擎艙裡。從照片來看，引擎艙的其中一側已被燒成骨架，另一側的情況較好，但顯然也無法使用。



儘管目前這起事故的原因尚未公佈，但它發生在美國空軍正在推動B-52全面升級計劃之際，再次顯示升級工作的必要。美國空軍現在有76 架 B-52H ，採用的是1960年安裝的普惠TF33 發動機，該發動機於1985年已完全停產，很長一段時間，是靠著普惠庫存零件在維護運作。



它將更換為新型的勞斯萊斯 F130 發動機，具有更好的推力、油耗與數位化自我診斷的性能，可減少維護需求和成本。



根據防衛新聞(Defense News)報導，升級工作已在2年前啟動，由於必須顧及飛機整體的配重與新引擎的進氣量，所以必須設計全新的雙聯引擎艙，今年稍後新引擎艙才能獲得性能認證。但是還要等到2026 年，才會有2架B-52安裝新引擎進行靜態測試，直到2028~ 2031年間，才會進入地面滑行，以及飛行測試。



也就是說，在未來的5年間，我們所看到的B-52還是以TF33引擎推動的舊版本，這段期間可能還會遇到其他的故障事件。



這起事故使美國空軍的有一架 B-52 飛機在頗長一段時間內無法使用，而此時正值全球多事之秋，對它們的需求量很大，美國空軍要傷腦筋了。