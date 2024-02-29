香港宣佈即日起撤銷全部樓市“辣招”

財政司司長陳茂波發表二零二四至二五年度《政府財政預算案》（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月29日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司司長陳茂波28日發表二零二四至二五年度《政府財政預算案》。陳茂波宣佈，即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施（俗稱“辣招”），即由當天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。



陳茂波表示，為復甦增添有利條件，在物業市場方面，政府去年十月二十五日宣布調整住宅物業需求管理措施，有關調整包括額外印花稅的適用年期由三年縮短至兩年、買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，以及為外來人才置業印花稅實施“先免後徵”安排。當中，“先免後徵”安排深受歡迎，已有超過五百多宗申請獲批，證明香港對外來人才的吸引力。



政府一直密切留意住宅物業市場的情況。經審慎考慮當前的整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，“即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。我們認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。”



陳茂波表示，金管局在去年七月修訂了物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施。考慮到外圍及本地經濟情況，當局認為在繼續維持銀行體系穩定的前提下，現時有空間進一步修訂相關措施，並適當調整其他與物業貸款相關的監管政策。



股票市場方面，陳茂波表示，過去一年，香港在發展股票市場方面進展良好。政府聯同各監管機構和香港交易所（港交所）推出了多項措施，包括設立特專科技公司上市制度、港幣–人民幣雙櫃台股票交易機制。在吸引海外企業來港上市方面，港交所已於去年將沙特阿拉伯和印尼證券交易所納入認可交易所之列，便利在其主板上市的企業在港第二上市。