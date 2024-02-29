葉劉淑儀：預算案改善民生拓展新經濟增長點

行政會議（行會）非官守議員召集人葉劉淑儀（中）與部分行會成員見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月29日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司司長陳茂波28日在立法會發表二零二四至二五年度《財政預算案》（預算案）。行政會議（行會）非官守議員召集人葉劉淑儀當日在立法會表示，本次預算案是一份考慮周詳、內容全面，積極進取和務實兼備的預算案，兼顧基層、改善民生，亦幫助香港拓展新經濟增長點。全體行會非官守成員會全力支持財政司司長落實預算案。



葉劉淑儀在立法會見記者時表示，行會成員支持本年度預算案的主題——堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展。葉劉淑儀說，我們留意到財政司司長推出一系列措施顯示香港的吸引力，吸引多些資金、企業、人才來港，提升香港的競爭力。我們亦留意到，為配合“十四五規劃”確立香港“八大中心”，以及“一帶一路”的國家戰略，預算案亦提出多項措施，支持發展綠色經濟和數字經濟這兩大方向，這兩類措施和策略都有助香港走向高質量發展。



葉劉淑儀表示，歡迎預算案增加資源打造香港品牌。歡迎預算案增加超過十億元加強推動旅遊業發展和舉辦活動，包括盛事、國際會議等，善用香港美麗的海濱，促進多些遊客和高消費人士來香港。



葉劉淑儀表示，對於住宅物業巿場，高興看到財政司司長考慮目前的經濟環境和物業巿場情況，接納很多議員和巿民的建議，在預算案公布“全面撤辣”，撤銷所有住宅物業需求管理措施。所有住宅物業交易由今天起無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。預算案亦進一步放寬物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，並調整其他物業貸款相關的監管政策。這些措施都有助樓巿復甦，亦能維持銀行體系穩定。



葉劉淑儀說，面對公共財政壓力，預算案提出整合計劃，以節流為重點，加強管控開支增長速度，亦以務實態度增加部分收入，調整個別對民生影響較小的收費，以及建議薪俸稅和個人入息課稅標準稅率實施兩級制，並落實住宅物業累進差餉制度。“這些我們都歡迎，也歡迎財政司司長所說——他是有決心根據《基本法》第一百零七條最終達至收支平衡。”